专家：减少慢病应避免五大饮食误区

目前我国慢病发病率在快速上升，影响慢病最重要的危险因素之一就是不健康饮食。中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德表示，吃得健康是减少慢病发生的首要因素。要想吃得健康，必须在膳食结构与数量上避免五大误区。

他表示，这五大误区分别是鸡蛋内含有大量胆固醇，中老年人不宜食用；水果是零食，平时可吃可不吃；植物油主要含不饱和脂肪酸，不会加重动脉硬化，多吃无妨；牛奶致癌，豆浆能代替牛奶；软饮料可当饮用水喝。

针对这些饮食误区，王陇德表示，国际上大量研究表明，每天吃一个鸡蛋不会增加冠心病、卒中的发病风险，同时常吃水果还能够降低中风、冠心病的发病风险。从升糖指数来看，升糖指数较高的是米面类，平常常吃的水果其升糖指数较低。糖尿病患者可以吃水果，只是要控制总量。

他表示，植物油虽是素油，但其产生的能量与动物油一样。不控制植物油，同样可导致能量摄入超标，营养学会推荐的油脂摄入量为人均一天半两左右(约25克)。而一杯奶钙含量等于10杯豆浆，豆浆并不能代替牛奶。软饮料基本都含糖，易导致肥胖，还会引发II型糖尿病，不能把软饮料当水喝。（樊曦、王亦玮）