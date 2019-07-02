朋友圈能预测21种病

计步器、智能手环等可穿戴设备有助随时追踪了解每日运动量及身体压力等健康数据。而科学家的多项最新研究发现，相比于这些高科技手段，人们的社交圈也可以更全面地反映健康状况，辅助预测各类疾病。

美国圣母大学网络科学与应用跨学科中心主任尼提什·查瓦拉及其研究小组让志愿者佩戴智能手环，以跟踪采集其步幅、睡眠、心率和运动水平等数据，并要求参试者自我评估压力水平、积极情绪和幸福感。随后，研究人员利用计算机模型和建模数据对参试者的社交圈特征展开了分析，包括社会圈的连通性、平衡性、互惠性和紧密性等。对比发现，社交圈结构与人们的心率、步数和身体活动水平之间存在显著的相关性。与只从智能手环查看健康数据相比，社交圈的介入可使参试者幸福感的外部评估准确率提高65%，积极情绪的外部评估准确率提升55%。

对不少人来说，社交媒体、朋友圈是记录心情的地方，但人们有所不知的是，这些文字可能会暴露自己的身体状况。研究人员招募999位志愿者，整理出他们在社交媒体上发表的近95万条500字以上的“状态”信息，并标记了符合某些诊断特征的行为或语言。例如，“饮酒”“醉酒”或“酒瓶”等词语会被标记为酗酒。结果发现，研究团队通过这些数据成功预测出21种疾病，包括怀孕、皮肤病、糖尿病及焦虑、抑郁等精神疾病。

研究人员表示，智能可穿戴设备目前无法监测人们的情绪和心态，社交圈则可以反映出个体的人格、行为和精神状态，这些都会对健康造成全面的影响。这一结论对发展个性化医疗保健方案提供了新的可能。▲

（王冰洁 王兴旺）