腿粗肚子大，前列腺癌风险高

先前已有研究表明，肥胖与确诊晚期前列腺癌及预后较差相关联。哈佛大学公共卫生学院的一项新研究表明，体脂的特异性分布可能是一个重要影响因素——腹部和大腿脂肪多，前列腺癌风险大。

为了找出上述结论的精准证据，研究团队使用计算机断层成像的黄金标准测量了人体脂肪分布，并评估1832名冰岛男性的前列腺癌确诊和死亡风险。在长达13年的随访期内，有172名男性患上了该病，31人因病死亡。分析结果显示，体内脂肪在特定区域的堆积（如腹部深处、脏器周围和大腿皮下脂肪增多），患上前列腺癌的几率更大，且这一关联性在体重指数较低的男性中体现得更明显。研究结论发表在《癌症杂志》上。

研究人员表示，这一新发现有助于更好地理解脂肪分布模式与前列腺癌之间的作用机制，并为治疗方法提供新见解。▲

（萧忠彦）