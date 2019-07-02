垃圾强制分类 上海打响第一枪

这一场垃圾分类的全民运动，上海又一次打响了第一枪。7月1日，被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，根据规定，个人或单位未按规定分类投放垃圾都将面临处罚。

据统计，上海市全市城管执法系统这一天开具了623份责令整改通知书。全市各级城管执法部门共出动执法人员3600人次，检查各类单位4216家，依据《上海市生活垃圾管理条例》共教育劝阻相对人881起，责令当场或限期整改623起。

从生活点滴的垃圾分类中捍卫蓝天碧水，上海能否首战告捷，全国都在观望。

直击上海垃圾分类强制时代第一天

早上6时30分，位于上海浦东新区中心腹地的惠南镇，往常这个时间点略显宁静的机关大楼却人声鼎沸，今天是上海全面施行垃圾分类的第一天。惠南镇党员干部正在驻点进行垃圾分类，带领全体机关、镇管社区、事业单位工作人员下沉至全部68个村居，查看村居志愿者、保洁员指导分类情况、垃圾分类实效，指导居民垃圾如何分类。

清晨6时，冒着暴雨，惠南镇宝业居委全体工作人员带领社区垃圾分类志愿者、居民组长及物业公司工作人员全员到岗，准备迎接生活垃圾分类进入强制时代的第一天。

浦东新区惠南镇宝业万华小区，初一学生金亿利用暑假和妈妈一起做垃圾分类志愿者，她说：“垃圾分类其实真的不难。只要你从思想上克服了畏难情绪，干起来还是很方便的。”最初，大家都觉得垃圾分类有些麻烦，但是等到真的上手做了，才发现只要多备几个垃圾桶、甚至几个垃圾袋就能解决问题。

实施初期，宝业居委将在每个投放点安排1－2名志愿者值守，进行开袋检查，劝导居民正确分类投放。同时通过先进表彰、社区红黑榜等公示方式，增强居民垃圾分类积极性。

上午9时30分，上海市城管执法局执法总队来到位于静安区愚园路1号的宏安瑞士大酒店，进行飞行检查。随后，执法人员在垃圾箱房中检查发现，这里存在少量垃圾混投、个别容器未标明垃圾投放种类等情况。依据《上海市生活垃圾管理条例》，上海市城管执法局责令其立即改正，如果拒不改正将处以罚款。

9时45分，湿垃圾清运车抵达静安城小区，运走湿垃圾。据现场作业人员介绍，该小区每天产生湿垃圾10—12桶，每天清运1次；干垃圾18—19桶，每天晚上清运1次。该小区不实施生活垃圾分类“定时”投放。

当天下午，上海首批20名生活垃圾管理社会监督员的部分代表接受聘书，正式上岗。据上海市绿化和市容管理局介绍，目前全市垃圾分类志愿者约3万名。

多地陆续进入垃圾分类强制时代

垃圾分类在国外很多发达国家和城市已经做得很不错了，可以说是“国际流行”。在许多发达国家和地区，垃圾分类真正成为一种生活方式。德国花了40年，日本也用了20几年。西方国家垃圾分类做得比中国好，这些废料的“成色”高于国内的回收废料，也成为洋垃圾进口的一个重要原因。

上海是国内最国际化的城市，也是综合素质较高的城市，上海是北上广深里最适合强制开展垃圾分类的城市。

超大城市开展生活垃圾分类历程，可追溯到2000年。2000年建设部下发《关于公布生活垃圾分类收集试点城市的通知》（建城环[2000]12号），确定将北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、桂林8个城市作为生活垃圾分类收集试点城市，正式拉开了我国垃圾分类收集试点工作的序幕。

与此同时，全国多地也陆续进入垃圾分类“强制时代”。6月28日，住房和城乡建设部相关司局负责人介绍，目前全国生活垃圾分类工作由点到面逐步推开，46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立。2019年46个重点城市将计划投入213亿元继续加快推进处理设施建设。可以看到，垃圾分类不再是上海人的日常，而将逐渐成为全国人的日常。