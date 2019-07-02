垃圾分类：个人自觉汇成社会自觉

真正把垃圾分类当成自己的事，克服畏难情绪，学会辨别垃圾，积极参与垃圾分类实践，这样坚持下去，垃圾分类自然会成为一种习惯。

从7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施了，这意味着“史上最严”的生活垃圾分类正式成为对上海市民的法律强制要求。而就在新条例实施的第一天，上海市城管执法局执法总队在静安寺商圈突击检查生活垃圾分类情况时，对抽检不合格的某大酒店开出了首张责令改正通知书。

事实上，且不说垃圾分类本身就应该是一种良好的生活习惯，就是立法本身，也并不是以罚款为目的。在第一天的巡查中，上海市城管执法局执法总队有关负责人就明确表示，对生活垃圾分类进行执法，不是以罚款为目的，而是教育、宣传、引导企业进行正确分类。这一点在立法中已经有充分的体现，比如该《条例》赋予了城管执法部门10项行政处罚权，而其中9项有整改前置要求。换句话说，只有在拒不改正、屡教不改的情况下，才会被罚款。

众所周知，垃圾分类是现代文明社会的标志之一，也是推动环境保护和资源回收利用的有效途径。虽然这项制度在发达经济体中实施已久，引进我国也为时不短，但令人遗憾的是，垃圾分类在绝大多数地方依然只是停留在口头上。即便是在北上广深这样的发达城市中，垃圾分类工作也是举步维艰。

普遍推行垃圾分类制度不仅关系到13亿多人生活环境的改善，也关系着垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理。因此要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。

一项似乎是举手之劳的工作，为何推广起来如此艰难，关键还是意识不到位。长久以来，人们早已习惯了垃圾不分类，至少没有那么细的分类，现在一下要做到精细化分类，对多数人来说，确实一时难以适应，需要有一定的适应期，这无关个人素养，只是长期以来的生活习惯使然。

一个良好习惯的形成，从树立正确的意识开始。垃圾分类也不例外。垃圾分类对于环保有着重要意义，这和我们每个人的生活息息相关。真正把垃圾分类当成自己的事，克服畏难情绪，学会辨别垃圾，积极参与垃圾分类实践，这样坚持下去，垃圾分类自然会成为一种习惯。最终个人的自觉行动汇成全社会的自觉行动。

根据部署，到2020年底，先行先试的46个重点城市，要基本建成垃圾分类处理系统。到2025年前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。这就是说，强制垃圾分类在不远的将来会成为大多数市民家庭的日常生活一部分。积极转变固有意识，从自身做起，让垃圾分类成为每个人的行动自觉，毕竟，我们已进入依法垃圾分类的时代。