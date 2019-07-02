医保“一码通” 看病更方便

我国正在建设全国统一的医保信息系统，解决目前存在的标准不统一、数据不互认等问题，以实现“让百姓少跑腿，让数据多跑路”。

近日，国家医保局发布《医疗保障标准化工作指导意见》，要求加快形成全国统一的医疗保障标准化体系，以提升医保业务运行质量和决策管理水平，发挥信息标准化在医保管理中的支撑和引领作用。目前，国家医保局“医保业务编码标准动态维护”窗口已开通试运行，这意味着我国统一的医保信息系统建设进入实施阶段。

据了解，国家医保信息平台建设采用“云+中台”技术方案，对医保疾病诊断、医疗服务、药品、医用耗材等15项信息启用全国统一业务编码，建设成为统一、高效、兼容、便捷、安全的信息系统。目前，医保疾病诊断与手术操作、药品、医用耗材、医疗服务项目等4项核心编码标准已完成，其余11项编码标准正在建设中。信息平台大部分招标工作已完成，将进入实施阶段。到2020年，将逐步实现15项信息业务编码标准的落地使用。

专家介绍，从医保信息化建设情况看，存在标准代码不一致、信息系统碎片化严重、医保公共服务水平参差不齐、医保大数据应用不充分等问题，制约了医保服务水平和治理能力提升，亟需加以改进。从现有信息系统应用看，医保部门职能难以完全靠原有部门的信息系统支撑，如将原系统部分功能剥离出来，也会面临数据标准、业务标准不统一等整合困难。

国家医保局拟建设一套全国统一、技术先进、数据集中的医疗保障信息系统，以支撑我国医疗保障改革发展。为提升医保公共服务的公平性、便捷性，正在建设的信息平台专门设计了全国统一的医保公共服务功能，为参保信息查询、医保关系转移接续、异地就医等提供应用支持。公共服务应用将使用全国统一的医保电子凭证，以电子卡形式弥补实体卡使用的不便，并为第三方支付平台提供接口。各级医保部门将通过惠民医保、智慧医保建设，让百姓少跑腿，让数据多跑路。

国家医保局统一全国医保信息业务编码标准后，各地医保工作中普遍存在的标准不统一、数据不互认等问题将得到缓解。专家认为，统一的医保信息系统将有助于提高医保经办、治理能力，推动全国药品、医用耗材价格公开透明，深化医保支付方式改革，推进药品招采制度改革，撬动“三医联动”改革。同时，通过大数据、人工智能技术，将有助于强化医保监管，打击欺诈骗保现象。