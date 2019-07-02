防网络沉迷还需技术与社会合力

随着中国互联网的快速发展，青少年不同程度地沉迷网游、短视频等问题日渐凸显。如今，不少短视频APP都上线了“青少年模式”，而针对网络游戏的防沉迷系统早在2007年就已上线。近年来，一些大型游戏厂商也纷纷建立起更为严格、功能更强的防沉迷系统。

应该说，上线十几年来，随着技术不断更新，防沉迷系统在引导青少年合理用网方面的效果是积极的，在一定程度上改善了网络成瘾问题。然而，解决青少年网络成瘾问题仅靠以技术为核心的防沉迷系统是不够的。技术治理在实践中不可避免地会遭到来自技术的“反制”。从防沉迷系统上线后开始流行的身份证生成器，到如今在网上流传的各种破解教程、解除器等，甚至衍生出各种破解生意链，身份认证与破解认证这两者的博弈一直在进行。此外，对于一些家长管束乏力的儿童来说，防沉迷系统的效果也显得较为有限。

从这个角度来看，防止青少年沉迷网络还需技术治理与社会治理形成合力。青少年沉迷网络主要与时间管理、亲子沟通等相关网络素养教育的缺失有关。让青少年合理用网，除了孩子自己要学会控制上网时间，家庭、学校、企业、社会等也要贡献力量，扮演好相关角色。

家长要加强了解对于游戏和网络应有的正确态度，强制命令、一味禁止孩子玩游戏容易激发逆反心理，而应该多与孩子沟通，对其善加引导，培养孩子理性、自主用网的能力。对学校来说，应当加强对青少年的网络素养教育和审美教育，开设相关网络教育课程并使其真正发挥作用。游戏从业者应不断提供更多优质产品，并将其运用到传统教育中，打破网络游戏是“洪水猛兽”的刻板印象，达到让孩子玩健康游戏、健康玩游戏的目标。短视频平台也要加强对内容的审核，建立更为合理的青少年分级浏览体系，把更多正能量、健康向上的短视频呈现在青少年面前。

（刘琛）