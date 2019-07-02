上海开出623张垃圾分类整改单
新华社电 7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，沪上垃圾分类迈入“硬约束”时代。对不规范分类的监管和处罚力度趋严，1日当天，上海执法部门开出623张整改单。
上午10时左右，上海城管执法总队开出了条例实施后的第一张责令整改通知书，上海宏安瑞士大酒店因未将生活垃圾分别投放至相应收集容器，被责令整改。
上海市城管执法局介绍，1日当天，上海市各级城管执法部门对1588个小区、406个企事业单位、1853个商家、21家酒店等进行了检查，共开出623张整改单。执法部门介绍，条例实施后，无论是单位还是个人，如果出现违反垃圾分类规范的行为，将面临更为严格的处罚，罚款金额也会增加。
同日，上海市公示了首批20名生活垃圾管理社会监督员名单。记者从上海市绿化市容局获悉，监督员的监督范围根据其家庭和单位地址划定，目前全市16个区已被覆盖。监督员一方面根据自己工作生活习惯，随机对居民区的投放、物业的驳运、环卫的运输情况进行监督；另一方面，将定期监督医院、学校等单位的分类情况，以及末端处置企业。上海各区还将公开招聘更多的社会监督员。
上海市绿化市容局局长邓建平介绍，条例实施后，上海在进行生活垃圾全程分类体系建设的同时，进一步加强监管，努力消除分类过程中的违法违规现象。
上海在分类投放、驳运、运输、中转、处置五个环节间设置了双向监督机制，通过“不分类不收运，不分类不处置”以及量化考核等措施，落实各方责任，努力消除混装混运情况，并联合城管执法部门加强执法。
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哼着“上海滩”学分类
新华社电 垃圾分类已经全面推开，沪上人民更是迎来了“史上最严条例”。但是不要被铺天盖地的“垃圾分类详解图”吓到，让我们来看看一对上海老夫妇是如何分类的。
哼着“上海滩”学分类
用小程序查垃圾种类
朱慧玲、柏兆年夫妇住在宝山区高境镇殷高路21弄小区，60多岁的老两口，从2017年开始学着垃圾分类，如今已经得心应手。
柏兆年从部队转业，用朱阿姨的话讲，“平时话不多”，仍保留着军人的那份豪气，就连学习垃圾分类，听的都是“上海滩”的曲调。“纸巾，干垃圾，不管多湿它都是干垃圾；瓜子皮，湿垃圾，不管多干它都是湿垃圾。猪能吃的，是湿垃圾，易腐烂的能够粉碎的；猪不吃的，你不懂的，只要无害统统丢干垃圾……”
柏兆年说，这种有意思的短视频存在手机里，平时拿出来放一放，听多了，对垃圾分类就有了概念。
朱慧玲还展示了一个微信小程序“垃圾分类小助理”，能查询常见垃圾的种类。输入“面膜”显示是干垃圾；输入“奶茶”，显示“珍珠是湿垃圾，奶茶杯和塑料盖都是干垃圾”。
垃圾分类不能急
“从粗到细”慢慢来
垃圾分类是一个从粗到细的过程。朱阿姨介绍，刚开始学分类的时候，生活中常见的垃圾大概分明白就可以了，比如“能吃的就是湿垃圾，不能吃的就是干垃圾。塑料瓶、金属、报纸都能回收，而过期的药品、坏掉的灯管、充电电池就是有害垃圾”。
朱阿姨家里面积不大，50多平方米的空间内放置了两个垃圾桶：干垃圾桶放在客厅，湿垃圾桶放在厨房。从早上到下午，朱阿姨细数家里产生的垃圾：“早上喝了一盒低糖的统一绿茶，包装扔在了干垃圾桶；还有一些餐巾纸、碎纸头、不能用的塑料袋。”“湿垃圾桶里是香蕉皮、桃子皮、中午吃剩的虾壳、鱼骨头、摘除的菜叶子。”
担起“楼组长”责任
发挥“志愿者”余热
随着“定时定点”投放制度在上海广泛推进，朱阿姨作为“楼组长”，经常与楼栋的20多户居民走动，这次拿着“定时定点告知书”，敲开了大家的门。
“开始有几户居民不愿意分，嫌麻烦，或者不相信能分好。”朱阿姨说，“我就跟他们讲分类的重要性。”
靠着这种熟悉的邻里关系，几户居民态度软化，愿意试着做分类，并在“告知书”上签了字。
朱阿姨夫妇俩更是主动申请做了志愿者。“垃圾分类是一件好事，更是一件难事，希望能发挥‘余热’，多尽一份力。”
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