上海市第六人民医院 顾海鹰

前不久，华华在地铁里把两级台阶当作一级踩下去，脚踝崴了，痛得眼泪都掉下来了。眼看着脚背肿起来，华华直接打车到了医院，医生诊断为琼斯骨折。

“琼斯骨折？我可不想开刀，那样以后还咋穿露趾鞋？”华华哭着说出自己的诉求。上海市第六人民医院康复医学科白跃宏教授安慰她说，琼斯骨折不一定都要开刀手术，也能保守治疗，但要想长得快、长得好，必须遵医嘱。

华华听说骨折可以不开刀，脸上马上露出了笑容，一个劲儿点头：“没问题，我肯定都能做到。”

白跃宏解释说，所谓琼斯骨折，就是第五跖骨骨干骨折，原因多见为足严重内翻扭伤，运动员中有人就受伤过。受伤的结果也许是裂纹骨折或完全的撕脱骨折。

琼斯骨折可以保守治疗，可以手术治疗，根据伤者病情并尊重伤者意愿。华华选择保守治疗，伤肢踝部需要固定，需要抬高患肢，有利静脉回流减少肿胀；需要理疗康复训练，预防肌肉萎缩功能退步；需要注意饮食，预防便秘；按照医嘱定期复诊，直至康复。

华华全部答应，全部照办，似乎黑暗中有一缕光明照过来。