男性心脏病患者丧偶更易死亡

一项新的研究显示，心脏病患者中，丧偶或离婚男性和单身女性死亡风险更高。

英国阿斯顿大学医学院的研究人员分析了居住在英格兰北部的181万余名在2000年至2014年间因心脏病发作、心力衰竭或心房颤动而住院的人的资料，了解婚姻状况或性别对长期死亡风险的影响。

研究结果显示，心脏病发作的鳏夫比有同样疾病的寡妇死亡风险高11%。在心脏衰竭及心房颤动方面，鳏夫的死亡率也比寡妇高。如果离婚男性患有心房颤动，其死亡率比有同样疾病的离婚女性高14%。而处于婚姻状态中的男女若患有心房颤动，男性的死亡风险也比女性高6%。

对于未婚人士来说，情况完全不同。研究发现，与患有心力衰竭的单身女性相比，患有此疾病的单身男性死亡风险却低了13%。

研究结果表明，丧偶或离婚的男性和单身女性可能最需要支持，以减少他们的死亡风险。（方留民）