国家医保局加快推进医保信息化和标准化

记者从国家医保局获悉，医保信息化和标准化建设加快推进，疾病诊断和手术操作、药品、医疗服务项目、医用耗材四项信息业务编码标准数据库动态维护窗口于27日开通试运行，开放数据信息采集渠道，接受社会各界修改，以实现信息业务编码标准的动态维护，推动形成全国统一的医保信息数据“通用语言”。

国家医保局表示，我国医疗保障制度建立运行20多年，尚未形成统一的标准化体系，难以适应医疗保障治理现代化要求。目前还存在制度分割、结构失衡、管理分散、效率不高等问题，需要不断规范、创新和完善医疗保障制度体系、运行机制、服务手段、标准规范。在此过程中，信息化和标准化将发挥不可替代的重要支撑和引领作用。

关于信息化对改善医保公共服务的意义，国家医保局表示，正在建设的信息平台专门设计了全国统一的医保公共服务功能，为参保信息查询、医保关系转移接续、异地就医等提供应用支持。预计可提升医保公共服务的公平性、便捷性，进一步适应流动人口的医保服务需求。各级医保部门将通过惠民医保、智慧医保建设，让百姓少跑腿，让数据多跑路。

国家医保局还指出，统一医保信息业务编码标准是构建医保标准化体系的重要内容，也是推进医保信息化建设的数据支撑，对于提升医保治理能力和公共服务水平具有重要意义。预计可以实现“三个贯通”：一是实现医保业务之间的数据贯通；二是实现各统筹区之间的数据贯通；三是实现国家和各省（区、市）之间的数据贯通。统一编码后，能够实现全国共用一个标准、共享一个数据池，有利于形成全国层面的医保大数据分析应用。（记者王秉阳、张泉）