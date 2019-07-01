婚恋烦恼来自哪儿？
来做婚恋咨询的女性占98%左右，苦恼的诱因大多来自三个方面。
一是觉得丈夫收入不理想，难过有质量的生活。现实是，你的收入水平和原生家庭的经济层级，决定了你寻找的情侣的经济状态。也就是锦上添花的匹配多见，雪中送炭的扶贫是小概率的运气。渴望过富裕的日子，指不上别人。接纳你的选择，计划好钱的花销，不攀比，勤快点，日子过得也挺好。
二是希望丈夫能理解自己，成为灵魂伴侣。现实是，灵魂只能独行，看不见摸不着，估计自己都不知道在哪儿飘着，想让他接住、共舞，可能性极小。最理解自己的人是自己，别人那么容易懂你，多半是你太傻，对方过度世故，你害怕吗？
三是对方不支持自己要做的事，觉得无奈。先评估自己做的事，是仅仅对自己好，还是对家里也好；是损人利己，还是共赢。只是自己合适，让人家牺牲，没这个理。若是利己利他的事，你就做吧，只要坚定，没有人能阻挡。当你因此获益时，也让他分享成果，那多好！
爱就在每个人的感受里，有时和你的情侣是什么样，关系都不大。
（作者梁朝晖 系知名心理咨询师、婚姻家庭指导师）
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