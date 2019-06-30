心脏病发作时，患者大脑会被“冻住”

蔡利超 编译

瑞典卡洛琳斯卡医学院神经生物学家发现，许多病人之所以在心脏病发作后很长时间才去治疗，要么是因为感到大脑被“冻僵”而无法行动，要么是因为迟迟没有意识到病情的严重性。

研究人员对300名瑞典心脏病患者进行跟踪调查发现，他们在症状首次出现后，平均等待约3个小时才去医院。具体来说， 一半人反应较快，另一半人反应时间较长，有些人甚至等待长达12个小时才采取行动。1个小时内寻求治疗的人被分到了“很短的延迟”反应组，那些等待12个小时或更长时间的人被分入“非常长的延迟”组。为考察心脏病发作期间患者的想法和行为，参试者被问及对症状的重视程度、寻求治疗的紧迫性，以及是否被身体症状困扰而无法采取行动。

结果显示，当不适症状出现时，反应迅速的人知道自己的症状很严重，应该去哪寻求帮助；延迟就医的患者表示，之所以没有采取行动，是因为他们感觉“失去了对自己的控制”，不知道如何反应或该做什么。

发表在《欧洲心血管护理杂志》上的这项研究建议，心脏病高危人群及其家属应该掌握发现症状和应对疾病发作的方法，以免延误治疗。▲