规律睡眠能防癌
美国宾夕法尼亚大学的神经科学家发现，扰乱睡眠和清醒周期的昼夜节律（如倒班工作或时差），可能会“启动”助长癌细胞增殖的基因，并“关闭”那些阻碍肿瘤生长的基因。这意味着，保持规律的睡眠有助于降低患癌风险。研究人员甚至认为，掌握正确的癌症治疗时机能让疗效更好。
研究人员希望通过操纵睡眠周期、基因和细胞分裂（肿瘤失控的过程）来降低患癌风险。正常的睡眠被打断能启动一个基因，该基因激活的蛋白质能激活了另一种蛋白质，后者在细胞分裂的启动过程中起着关键作用。科学家已经开发出一种能够阻止第二种蛋白质活性的药物，这种药物被用于对抗肿瘤。当研究人员在早晨给予实验细胞、动物一种名为PD-0332991的药物（一种高度选择性的CDK4/6抑制剂）来治疗癌细胞时，其效果比在夜间治疗好；另外，当他们扰乱了培养皿细胞或老鼠的昼夜节律时，药效有所降低。这说明生物节律影响了肿瘤药物起效。
由此可以推断，扰乱正常的昼夜节律会破坏肿瘤抑制和进展的平衡，有利肿瘤生长。更好地理解时差、轮班工作和其他慢性干扰节律的分子机制，能帮助制订对应的抗癌策略，提高疗效，包括在正确的时间提供癌症治疗。▲ （周 铭）
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