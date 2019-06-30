三成高血压儿童心脏受损

哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任医师 盛 力

近年来，我国儿童高血压、糖尿病、代谢综合征等心血管疾病患病率逐年升高。2004年启动的“北京儿童青少年代谢综合征研究”将4500余名儿童作为研究对象，经过十余年的临床随访发现，饮食结构不合理、运动少、受遗传因素影响的孩子，出现了超重、高血压、高血脂等问题；到成人阶段，他们的心血管疾病发病率显著增加，尤其以高血压最为常见。换句话说，儿童患高血压后，因发病年龄早、病程长且知晓率低，往往会出现并发症，比如心脏病。

2018年，中国高血压防治指南将儿童高血压年龄范围锁定在1~18岁，儿童高血压的诊断依据为：测量3次非同日的血压水平，3次收缩压和（或）舒张压均≥95毫米汞柱即诊断为高血压；1次收缩压和（或）舒张压达到2级高血压分界点，也可诊断为高血压。1级高血压平均动脉压为（95~99）+5毫米汞柱；2级高血压平均动脉压≥99+5毫米汞柱。大多数儿童患者为原发性高血压。

高血压不仅会影响血压水平，还会引起机体重要脏器损伤，如心脏、肾脏、大脑及视网膜等。临床研究发现，超过30%的儿童高血压患者已合并心脏受损。机体血压升高，会导致心脏压力负荷增加。心脏长时间过度收缩，会引起心室肌损伤，最终造成心功能受损，即发展为心力衰竭。心衰患者常因感染、心律失常、呼吸衰竭等死亡。心功能异常还可促使脑血管疾病及肾脏衰竭的发生发展。所以，家长一定要重视孩子的血压问题。

建议从3岁起，家长要给孩子选择合适尺寸的袖带血压仪测量血压，也可到医院进行测量，以减少误差。一旦确诊，应采取分级降压方案。1级高血压儿童，强调采取积极的生活干预方式，比如合理饮食、适当运动、增加睡眠、减重等来控制血压水平；2级高血压、有症状、合并糖尿病及继发性高血压患儿，应在医生指导下，以药物治疗为主，可从小剂量和单一用药开始，比如选择血管紧张素酶转换抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂及β受体阻滞剂。合并心脏功能异常时，建议选择血管紧张素酶转换抑制剂和β受体阻滞剂以防止心室重构，减少心血管疾病的发生。若诊断为难治性高血压，应及时就医治疗。▲