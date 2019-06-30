皮肤痒，藿香艾叶外洗

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

近期，全国各地雨水充沛，经常阴雨连天，空气湿度大。中医认为，湿瘴邪气厉害时，外湿容易侵袭肌肤，黏着于表皮，导致局部皮肤过敏，引起瘙痒甚至湿疹。要对付外湿，最好的方法是外洗。在此，推荐一个“藿香艾叶菖蒲洗浴汤”，气味芳香，健脾利湿。

取藿香、艾叶、菖蒲各30克，纱布袋1个；材料洗净，放入纱布袋中；纱布袋放入锅内，加3升清水，大火沸腾后再煮10分钟；把煮出的药液兑适量清水盆浴或擦身。藿香味辛性温，可化湿醒脾、辟秽和中、解暑、发表，可用于湿阻脾胃、脘腹胀满、湿温初起、呕吐、泄泻、暑湿、发热恶寒、胸脘满闷等症状。艾草、菖蒲均含有挥发性芳香油，所产生的奇特芳香可驱蚊蝇、虫蚁。中医认为，它们的性味都是辛温的，具有化痰、开窍、健脾、利湿的功效。

需注意的是，艾草、菖蒲的有效成分是芳香油，不宜煎煮时间过长，以免挥发失效。▲