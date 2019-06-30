北京试点养老喘息服务满半年 护理员平均一周上门服务一次

【发生地点】北京市丰台区

【涉及人群】60岁以上困难失能失智老人家庭

【现实挑战】老年人家庭“一人失能，全家失衡”

【应对策略】护理员半年上门24次，让家属“喘口气”

国家信息中心数据显示，我国已经在1999年进入老龄社会，目前正处于老龄化快速发展的阶段，养老是全社会要面对的问题。其中，需要照护失能失智老人的家庭更是被称作“一人失能，全家失衡”。半年前，继广州、杭州、苏州等地试行喘息服务之后，北京也加入试水的行列，试图用政府力量填充公共养老服务缺失的这一块。

在北京市丰台区建设里小区，护理员杨女士帮79岁的贾先生穿好衣服，再和他老伴王女士一起将他扶上定制的架子，一步步从卧室挪到客厅。“他能活下来就是个奇迹，脑干70%堵塞。”王女士介绍，贾先生退休三年后得了脑血栓，10多年来主要靠她在家照料，现在两个人年近八旬，她渐渐也觉得力不从心。今年春节后，护理员开始免费上门提供服务，“帮了大忙了”。原来，居家养老喘息服务从去年年底开始，陆续在丰台部分社区试点，面向60岁以上的失能失智老人，尤其是特困、低保低收入家庭、计划生育困难家庭、纯老年人家庭等，让常年在家照护他们的亲属可以得到休息。“护理员帮我拖拖地、洗洗菜，有时候帮我炒菜，我就能坐着歇会儿，喘口气儿。”王女士说，这些活儿听起来普通，但对像她这样的老年人家庭来说，有人帮忙就是最大的缓解。

丰台区建设里社区的喘息服务由附近的康助护养院派专人完成，双方事先签订协议，不过也有护理员反映会有老人提出搬运建材、修补瓷砖等约定以外的项目。院长于安安介绍，为了保证服务过程的安全、稳妥，护理员有权拒绝超范围的服务，不过也会尽可能满足老人的需求。比如出于食品安全考虑，原本没有做饭的服务，后来根据老人的需求，还是制定添加了“一荤一素一汤一主食”的标准，并且提前培训，完善流程监管。“呼声大于风险，我们就这么做了。护理员经过培训后，能蒸包子、烙烙饼，有一次赶上一个老人过生日，护理员给做了一桌子菜，老人家里非常满意。有的老人节俭，就在这个基础上做减法。”于安安表示，每个护理员包里都有一个留样盒，会把当天做的食物带回来，放在留样柜里保存48小时，之后再处理掉。

丰台区的居家养老人喘息服务每人每半年24次，可以选择规律的每周一次，也可以按需求连续、不定期的安排。除了上门服务，也可选择把老人送到指定的养老机构托管24天。丰台区民政局介绍，全区符合条件的812名老年人中，已经有614人跟指定机构签订了喘息服务协议，由政府出资向养老机构购买服务，居家照护的费用每人每天8小时180元，送到养老机构每人每天220元。在康助护养院提供服务的老人中大约九成选择上门，一成选择送到养老院。

丰台区是北京市老龄化程度最高的地区，老年人口比例近三成，有受访的老年人表示，自己没有失能失智，但是也期待养老服务，而住养老院或找保姆的费用接近甚至超过自己的实际收入水平。王女士也表示，居家养老喘息服务如果不是由政府买单，自己舍不得花这个钱。丰台区民政局表示，将会加强资金引导和政策支持，推进社会化运营，扩大喘息服务范围，逐步将喘息服务试点工作纳入居家养老服务体系，跟现行的政策体系无缝对接。

据了解，喘息服务并非国内首创，最早起源于上世纪70年代一些国家对失能及心智障碍者的非机构式服务，经过几十年的发展，有一些值得国内借鉴的举措。比如北京的非居家的喘息服务目前仅有送到养老机构一种模式，而实际上非居家喘息服务的种类繁多，以下四种颇具特色：第一种是住宿家庭，即喘息服务在服务提供者所在的地方中进行；第二种是成人日间照料中心，可将老人送到日间照料中心暂托，一周最多5天，一般不提供周末服务；第三种是医疗模式，这种服务一般针对高照护需求的老人，通常在社区医院内进行；第四种是家庭合作交换，通过不同的家庭合作，彼此交换喘息服务，通常不需要费用。

喘息服务离不开政策、法律保障，美国、澳大利亚等国都出台了专门法案，确保资金分配和政策支持，相信随着政府对养老体系的投入不断加大，社会的养老需求不断增加，我国的喘息服务将更加完备，服务范围更加广泛。（记者 陈斯）