咖啡有助控制血糖减轻体重

据美国每日科学网站近日报道，英国科学家发现，喝一杯咖啡就可以刺激人体内的棕色脂肪，让人体燃烧更多卡路里，从而达到减轻体重的目的。

棕色脂肪是人类和其它哺乳动物体内发现的两种脂肪之一。科学家最初认为，仅婴儿和冬眠哺乳动物体内存在棕色脂肪，但近年来他们发现，成年人可能也拥有棕色脂肪，其主要功能是通过燃烧卡路里来产生热量。

最新研究负责人、诺丁汉大学医学院的米歇尔·西蒙斯教授解释说：“棕色脂肪与身体内其他脂肪的工作原理不同，为了应对寒冷，它通过燃烧糖和脂肪来产生热量，增加其活性可以改善血糖控制效果，改善血脂水平并增加卡路里消耗，因此有助于减轻体重。然而，到目前为止，尚未找到一种可接受的刺激人体内棕色脂肪活性的方法。”

为此，研究团队首先进行了一系列干细胞研究，来确定咖啡是否会刺激棕色脂肪，找到了正确剂量后，他们就在人体上进行实验，热成像技术帮助他们找到了棕色脂肪并对其产生热量的能力进行了评估。

西蒙斯说：“以前的研究告诉我们，棕色脂肪主要位于颈部，因此，我们可以确认一下，在喝完咖啡后棕色脂肪是否变热了，结果呈阳性。现在，我们需要确定，是咖啡因还是另外某种成分帮助激活棕色脂肪。我们目前正在研究咖啡因补充剂，以确认其是否有类似效果。”

研究人员称，一旦他们找出哪些成分有助于激活棕色脂肪，可能会将其用于体重管理，或作为葡萄糖调节计划的一部分，帮助预防糖尿病。

西蒙斯表示：“这是首个证明一杯咖啡就可以直接影响人体棕色脂肪功能的研究。研究结果意义重大，因为肥胖是社会的主要健康问题，糖尿病患者也越来越多，棕色脂肪有望在治疗这些病症方面大显身手。”（记者刘霞）