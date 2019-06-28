六月，热晕了也不能信这些谣言

夏至已至。随着盛夏脚步的临近，一些关于健康、食品安全的谣言也躁动起来。其中，一些言之凿凿的视频和文章打着科学的名号让人很难辩识，为此本报记者采访了相关专家，为您扒光谣言，还原真相。

谣言一

吃一次肉相当于服用5粒避孕药

日前，一篇题为《中科院：吃一次肉相当于5粒避孕药，六成小学生体内检出兽用抗生素》的文章在网上热传。文章强调：中科院广州地球化学研究所进行了“抗生素污染”的研究，研究发现“吃一次肉相当于5粒避孕药，饭桌上的鸡鸭猪牛鱼全都沦陷”。

这篇文章光看标题就让人觉得惶惑，打着中科院的旗号看似很权威，而在六成小学生体内检出兽用抗生素，更是让人怒从心头起。情绪已被撩拨，那么真相究竟如何？

“自媒体编辑为了赚取流量，都没弄清楚抗生素和避孕药是机理完全不同的两类药物，就扯在一起说了。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅说。

通过对比抗生素和避孕药可以发现，两者的成分物质不同，作用机理和目的都不存在交集，所以，两者根本不是一类物质，并不可混为一谈。

朱毅表示，中科院广州地球化学研究所的文章是分析畜禽中抗生素残留的问题，并没有涉及避孕药。现在仅拿抗生素说事儿，已经不太能吸引眼球了。而言之凿凿地说吃一次肉等于服用5粒避孕药，才能赢得家长们高度关注，在激发、调动人们的愤怒情绪后，随之而来的是惊人的传播力。

那么，肉中含有抗生素合规吗？动物养殖过程中，使用抗生素是一种非常必要的保护措施。只要养殖企业严格按照国家标准中的要求使用抗生素，并且严格遵守休药期的规定，“抗生素残留”符合国标要求，对人体来说就没有伤害。

但朱毅告诉科技日报记者，虽然畜禽生病用抗生素合乎情理，但若抱着增重和防病目的，把抗生素当作维生素一样拌匀在饲料里，这就是应该摒弃的。“我们还需自我批评和反思，对滥用兽用抗生素的行为重拳出击。”

谣言二

支架搭桥俱往矣，治疗血管堵塞还看消融术

近日，一段号称是“血管消融术”的手术动画视频在网络流传。视频中的文字称，这是国外对于血管内堵塞物的综合消融术，其中包含了药物消融、热消融、激光消融等诸多技术。在大肆宣扬神乎其神的“血管消融术”后，进而得出结论：现在国内所有支架和搭桥的手术技术，早已是欧美过时的技术了。

这难道又是健康领域的科技新成果？不，这只是一则被“移花接木”拼凑而成的谣言。很快，有专业人士辟谣说，上述演示视频根本不是治疗血管堵塞的手术，而是输尿管镜碎石术和经皮肾镜碎石取石术视频。传言中提到的“消融术”也不是什么国外的新型科技，而是心脏科治疗心律失常或心肌肥厚的方法，目前并不用于治疗心脏血管堵塞。

上海市同仁医院心内科主治医师王雪婷接受媒体采访时表示，心脏血管狭窄堵塞不同于输尿管里面的结石，不可能像视频演示那样单靠打碎堵塞物来处理。

那么，国内常用的支架和搭桥的手术技术真过时了吗？王雪婷指出，对于心脏血管狭窄以及堵塞，目前世界公认的治疗办法还是在药物治疗基础上，配合心脏支架或搭桥手术，并没有什么巧办法。而在进行支架手术时，医生可能会采用旋磨或者旋切等一些特殊手段，来疏通血管狭窄阻塞的部分，但均不能代替支架置入本身。

谣言三

常用右耳接电话辐射会伤害大脑

接电话时，你习惯用哪只耳朵接听？答案是右耳的人们，可不要被下面的网传消息给忽悠了。

近来，网上盛传一则消息称，常用右耳接听电话，会直接影响大脑，严重时还可能导致损伤。理由是，大脑的主要系统都在右脑，而手机有很大的辐射，会直接伤害大脑。

大家都知道，大脑的左右两半球在机能上各有分工，左侧大脑主要负责语言、文字、计算等，侧重于抽象思维；右侧大脑主要负责音乐、图形和空间知觉等，侧重于形象思维。

北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任医师刘巧平表示，左耳与右耳离我们的头颅与大脑的距离一样，不存在哪个离大脑更近，所以无论用左耳接听电话还是右耳接听电话，对我们的健康影响都没有区别。

现代人每天都暴露在各种电磁辐射的环境中，电脑、电吹风、电视机等带电用品都有一定量的辐射，手机的辐射只是其中之一。只要是符合国家标准的手机，接听电话时的辐射就会控制在安全数值内，并不会对人体产生伤害。

谣言四

杨梅和海鲜一起食用如同吃砒霜

随着气温慢慢升高，又到了杨梅上市、大吃海鲜的时候。在美美地吃完一顿海鲜大餐后，再来几颗杨梅解腻爽口，岂不快哉。

但是，一些人却对这样的吃法忧心忡忡，因为他们在网上看过这样的传言：杨梅不能和海鲜一起吃，因为杨梅中的维生素C会和海鲜中的砷类物质反应，生成对人体有害的“砒霜”。

“这一说法是谣言，是之前老说的西红柿不能和海鲜同吃的变种，本质还是揪着富含维生素C的水果和海鲜一起食用，如同吃砒霜，实际上是放大了食物链的生物富集作用。”朱毅解释说，通过动物食品进入人类体内的砷主要为有机砷化合物，毒性比较小。而要想生成三氧化二砷，即我们俗称的砒霜，并不是只加点维生素C这么简单的事情。

在朱毅看来，人们日常饮食中，海鲜和新鲜蔬菜、水果都是可以放心同食的。在人体的胃液环境中，维生素C并不能独自将五价砷还原成三价砷。况且，抛开剂量去谈毒性，都是在耍流氓。

朱毅直言，目前还未发生过吃海鲜导致砷中毒身亡的事件，也没有发生过海鲜和新鲜水果同食导致砷中毒的临床案例，“这种‘案例’最早出现在不懂科学的编剧的故事情节里，后来就年复一年出现在食物相克的谣言中了。”朱毅说。