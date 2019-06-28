姚力杰 编译

最近，中国南方地区已然入梅，阴雨绵绵。这种天气里，很多人会感觉身体不适。日本中部大学生命健康科学部教授佐藤纯表示，天气因素会间接导致慢性痛、哮喘、中风等一系列病症。头痛、膝痛、腰痛等痛症，主要是由气压降低诱发。他说，内耳前庭部位存在敏感的“气压感受器”，阴雨天气压低，会把这种感受传给神经系统，导致自律神经功能下降，交感神经功能活跃，从而使人体处于紧张状态，易引发或加重头痛等痛症。另有一种说法认为，气压低下会令人体分泌更多的组胺，促进人体炎症反应，从而诱发系列症状。为减轻气压对人体的影响，佐藤纯给出五点建议：

1.记“天气日记”。可用家用气压计记下每天的气压状况，另外用血压计记录每天的血压、心跳数据，观察对比天气因素与身体状况之间的关系，做到心中有数，将来可以作为历史数据参考。

2.生活有规律。不按时吃早餐、吃宵夜、熬夜等行为都会导致植物神经功能紊乱，日常生活要有条有理。

3.药物防治。谨遵医嘱前提下，可适当服用抗眩晕类非处方药，可抑制内耳“气压感受器”的敏感反应，从而起到防治作用。

4.按摩活动头颈。通过活动肩颈肌肉，促进头颈血液循环，从而改善内耳淋巴液循环，对抑制头痛症状有一定好处。

5.多运动。良好的运动习惯可以让植物神经保持平衡，特别是快走、游泳等有氧活动，对人体负担小，又利于长时间坚持，可提高心肺功能，降血压、减压力。▲