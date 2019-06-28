听信偏方自己敷药惹大祸

过了8个月只能抹身的生活后，郑姨终于痛快地洗了一次热水澡。在此之前，由于自己敷药治疗胸部的肿块，她的乳腺肿块迅速增长。幸而最后郑姨还是找到了医院，接受了规范治疗。

胸前肿物迅速增长

两年前的一个晚上，郑姨冲凉时突然发现右乳有个小肿块，推压时比较固定，不痛，她以为是乳腺增生，便没有太在意。可是没过多久，那个肿块大了不少。传统保守的郑姨没有将病情告诉家人，也没有去正规医院就诊，而是找人打听偏方，听说某个药对治疗这种病非常有效后，就瞒着家人买来自己在家里敷治。

可是病情并没有好转，胸前肿块不仅生长更快，还出现了皮肤溃破渗血。

郑姨不得已到医院就诊，被确诊为乳腺癌，需要化疗、靶向治疗来进行快速控制，但郑姨做了几次化疗后又因为副作用放弃了。结果乳房肿块仍在持续出血，溃烂面积仍在扩大，让她痛苦不堪，身体日渐虚弱，严重贫血。

经打听，郑姨来到广东省中医院大德路总院乳腺科门诊。

了解病史及做了详细的体格检查后，乳腺科主任钟少文告诉郑姨，病情不乐观。郑姨不仅错过了最佳治疗时间，发病之初不正确的治疗手段也给疾病的后期治疗埋下了巨大隐患。现在最好的办法就是通过手术清除，在术后继续规范治疗，这样做可以改善生活质量、延长生存，但不能治愈。听完钟少文主任的话后，郑姨强烈要求手术，特别希望能尽快告别噩梦。

高危患者一定要定期筛查

经过详密的术前评估和准备，广东省中医院大德路总院乳腺科团队为患者制定了详细的手术方案。

手术第一步就是拆掉两个巨大溃破肿物，除了切除部分被累及的胸大肌，最为惊险的部分就是切除外上腋窝肿物，因为肿瘤侵犯右腋窝淋巴结，粘连固定，锁骨下动静脉也被包绕。钟少文决定从周边尚有空隙处下手，最终将肿瘤组织完整切除。这一方案避免了腋窝大血管的损伤，在很大程度上减少了术中出血。

紧接着，切除肿瘤后，术区形成了巨大缺损，钟少文主任团队通过将对侧乳房的部分皮瓣及背阔肌皮瓣同时进行填充修复解决了这一难题，良久之后，最后一个手术结被打好，这意味着这场棘手的手术获得成功。

虽然郑姨的手术非常成功，但钟少文主任的心里还是充满了遗憾，因为错过了最佳治疗时机，郑姨的病已不能治愈，他反复叮嘱郑姨术后一定要坚持化疗、靶向治疗等系统治疗，才有可能延长生存、减少局部再次复发风险。

而像郑姨这样的患者不在少数，往往因为一时侥幸、不科学的治疗手段和方式耽误了最佳的治疗时机，贻误了病情，甚至危及生命。钟少文指出，良好的生活作息、饮食习惯、定期运动锻炼、减少外源性雌激素的摄入，可以帮助预防乳腺癌的发生；高危患者应定期筛查，早期发现，早期规范治疗，可以改善生存，甚至有彻底治愈的机会。（记者周洁莹 通讯员孙杨、王军飞）