肺癌可当“慢性病”长期治疗长期生存

周清：广东省肺癌研究所副所长、广东省人民医院肺三科主任

肺癌是一种发生率非常高的恶性肿瘤，如何最大限度地避免罹患肺癌呢？首先要戒烟，因为吸烟是非常肯定的导致肺癌的高危因素；其他要做的就是健康的生活方式，比如规律的作息时间、平衡健康的营养等。如果已经确诊肺癌，也不要恐慌，因为随着医学科学的发展，治疗肺癌的有效手段也越来越多了。除了过去传统的手术、放疗、化疗之外，越来越精准的靶向治疗、免疫治疗也已成为非常常见的肺癌治疗手段。建议大家，一旦确诊肺癌，应当在专科医生的指导下，正确运用各种综合治疗手段，取得很的治疗效果。我们的目标是：大家一起配合，把肺癌当成一个“慢性病”，长期治疗，长期生存。(记者何雪华 通讯员靳婷）