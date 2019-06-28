做好五大防护 预防糖尿病足
王川：中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科副教授
正值夏天，怎么预防糖尿病足呢？
首先是控制好血糖、血压、血脂和体重；其次每天要进行足部护理，检查双脚。第三选择合适的鞋和袜，不要过大过小或者是过紧；第四不能赤脚行走。广东夏季炎热潮湿，很多人喜欢赤脚在室内行走，非常容易导致足部受损。第五是一旦出现了足部的红肿热痛，请及时到正规的医院就诊。（记者王婧、任珊珊 通讯员林伟吟、张阳）
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