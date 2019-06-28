我国将建立统一的医保信息系统
医保参保关系转移接续、异地就医结算将更方便
人民网北京6月27日电 （记者李红梅）6月27日，国家医保局“医保业务编码标准动态维护”窗口上线试运行，这意味着我国统一的医保信息系统建设进入实施阶段。随着统一信息化系统的建成，全国参保居民将有望逐步使用全国统一的医保电子凭证，并提供第三方支付平台接口。同时，查询个人医保信息、医保参保关系转移接续、异地就医结算也将更加方便。
国家医保信息平台建设采用“云+中台”的技术方案，对医保疾病诊断、医疗服务、药品、医用耗材等15项信息启用全国统一业务编码，建设成为统一、高效、兼容、便捷、安全的信息系统。医保疾病诊断与手术、药品、医用耗材、医疗服务项目等4项核心编码标准已完成，其余11项编码标准规则已基本确定。信息平台大部分招标工作已完成，接下来进入实施阶段。到2020年，将逐步实现15项信息业务编码标准的落地使用。
经过20多年的发展，我国已建立起覆盖全民的多层次医疗保障体系，医保基金规模不断扩大。医保信息化和标准化是医保管理的基础和支撑，医保标准不统一、数据不互认、系统分割、难以共享、区域封闭等问题，影响医保服务水平和治理能力提升。表现为参保居民查询医保信息、转移接续医保关系、就医结算、异地就医不那么方便；过度用药、过度医疗、过度检查缺乏“对标”标准，影响医保基金合理使用，控费缺乏有力手段；药品、耗材种类、品规繁多，标准不统一造成管理难点和盲区，价格不够公开透明；缺乏信息化监管手段，难以有效遏制欺诈骗保现象等等。
专家认为，统一的医保信息系统将有助于提高医保经办、治理能力，推动全国药品、医用耗材价格公开透明，制定统一的医疗服务项目支付标准，深化医保支付方式改革，推进药品招采制度改革，撬动“三医联动”改革。同时，通过大数据分析、人工智能技术，将有助于强化医保监管，打击欺诈骗保现象。
《 人民日报 》（ 2019年06月28日 14 版）
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