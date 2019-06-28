紧盯生物制品购销网络社群

6月27日上午，公安部在北京召开新闻发布会，通报今年以来全国公安机关打击危害食品安全犯罪工作情况。会上透露，1至5月，全国共侦破食品安全犯罪案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人8500余名，捣毁黑工厂、黑作坊、黑窝点3800余个，有力震慑了犯罪活动，巩固了食品安全持续稳定向好的态势。

公安部食品药品犯罪侦查局局长吕武钦，巡视员、副局长李剑涛出席发布会并回答记者提问。这是今年初公安部新组建的食品药品犯罪侦查局首次正式亮相。

打击重点

开展新一轮涉网打假行动

依法打击电商平台售假活动

公安部食品药品犯罪侦查局首任局长吕武钦在发布会上介绍，今年以来，针对食品安全犯罪的新形势新特点，按照公安部统一部署，各地公安机关紧紧围绕“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”的打击目标开展工作，取得一定成果。

李剑涛介绍，接下来，针对当前危害食品安全犯罪的突出问题，食品药品犯罪侦查局正积极会同有关部门进行研究，将于近日部署全国公安机关开展为期半年的集中打击行动。

其中，在打击中，首先突出重点领域，重点打击肉制品犯罪、危害食用农产品安全犯罪、假冒知名品牌酒类犯罪、保健食品犯罪及其他高发类别食品犯罪。

同时，突出重点部位。紧盯商场超市、批发市场、农村集市、学校周边、老年人活动站，肉类、冻品等大型专业市场，以化工产品名义制售原料药、医药中间体并可能用于向食品、保健食品中非法添加的工厂、企业等，主动深入排查犯罪线索。

除此之外，要突出网上侦查。针对网上食品药品犯罪突出的形势，会同有关部门开展新一轮涉网打假行动，加强与互联网企业的联系协作，深入排查、依法打击电商平台上的售假活动；紧盯食品、保健食品、生物制品购销网络社群，加强线索推送、落地查控、证据固定、联动处置，形成网上网下打击合力。

部门职责

食品药品犯罪侦查局

承担打击食药等领域的犯罪

针对新组建的公安部食品药品犯罪侦查局，吕武钦介绍了其职能。他表示，2019年初，按照中央关于深化党和国家机构改革的总体部署和中央批准的机构改革方案，公安部整合多个业务局相关职责，专门组建了食品药品犯罪侦查局，统一承担打击食品、药品和知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪职责。

具体来说，首先是食品药品领域犯罪，吕武钦说：“近年来，食品药品领域一些犯罪问题突出、社会影响恶劣、群众反映强烈，整合打击职责、加强打击力量、组建食品药品犯罪侦查局是满足人民群众对美好生活向往的客观需要。”

第二个方面是知识产权领域犯罪。此前，打击知识产权犯罪是在公安部经济犯罪侦查局，如今划转到食品药品犯罪侦查局。

第三个方面是将打击生态环境领域犯罪职责与原国家林业草原局森林公安局相关职能整合，进一步统筹对森林、草原和生态环境领域违法犯罪的侦查打击职能。

同时，吕武钦在会上表示，会加快构建基础更加牢固、科技支撑有力、执法严格规范、部门协同高效的公安机关食药环侦查工作体系，锻造一支敢于担当、能打善战的高素质过硬食药环侦铁军。

典型案例

重庆破获特大制售假劣食品案

涉案金额高达2000余万元

重庆市公安局打假总队总队长周伟介绍了重庆破获毕某特大制售假劣食品案件，今年5月，该案开展统一集中收网行动，抓获涉案人员40名，捣毁窝点10处。

周伟介绍，去年下半年，重庆公安机关对互联网大数据和公安大数据资源进行了融合比对，分析出了一批食品行业的高危人员。通过进一步深度研判发现，其中毕某等人有利用互联网制售假劣食品的重大犯罪嫌疑。经查，该犯罪网络生产源头在河南郑州、安阳等地，犯罪嫌疑人方某等人在上述两地的杂物库房、车库、住家、农村板房等处设立了“黑窝点”，通过简单混合搅拌药粉、灌装胶囊、压制铝板等方式，大量生产加工添加了国家明令禁止的西地那非的食品。以重庆嫌疑人毕某、李某某为首的犯罪团伙，以互联网教育培训机构、商贸公司为掩护，在重庆市多处写字楼设立窝点，组织话术团队。

线上，在互联网平台投放广告、文案；线下，在菜鸟驿站、居民区报箱等部位投放扫码领消费券的广告，线上线下同时诱导受众扫描添加话术人员的微信。这些所谓的话术人员虚构身份，自称“杨氏中医”传人，展示虚假的医馆、行医资质、诊断书等照片，进行“聊天问诊”，推销其产品，目前已查明的案值高达2000余万元，此案正在进一步侦办之中。（记者 高语阳）