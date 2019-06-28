搜索看病谨防“正确的错疗法”
时本
6月22日，淮安刘女士发现，家中的农药被2岁的儿子误喝了一口。照理说应该马上带孩子去医院，而刘女士却打开了手机，在网上搜寻治疗方法。紧接着，刘女士按照网上给出的“药方”，去药店买了25毫克阿托品注射液给孩子服用。结果没过多久，孩子的病情突然恶化，她这才把孩子送往医院。（6月27日《南宁晚报》）
遇到诊疗方面的问题时，很多人都上网搜索答案，“生病问度娘”，成为一种普遍习惯。刘女士就是如此，她在儿子误喝农药的紧要关头，仍上网搜索急救办法，说明她对于搜索看病具有很强的依赖性。
网上推介的诊疗方法可谓鱼龙混杂，既有权威知识，又有伪科普，挑选出有价值的内容，谨慎采纳可靠的方法，是对待网上诊疗信息的正确态度。除此之外，还有一类更具欺骗性的诊疗方法，需引起民众的警惕。这类方法具有一定的理论基础，在理论的某个方面是正确的，然而，在将理论变成具体诊疗活动的过程当中，又出现了明显的错误。一半正确，一半错误，是其一大特点，这起事件就是一个典型的例子。
阿托品注射液是抢救有机磷农药中毒的经典药品，网上推介用阿托品注射液来抢救农药中毒，在理论上具有正确性。然而，用阿托品注射液抢救有机磷农药中毒，剂量和给药途径都十分讲究，需要进行精准计算，阿托品的毒性很大，超量使用会危及生命。刘女士的儿子误服的农药是有机磷农药还是其他农药，这是一个疑问，她在不知情的情况下，给孩子用了10倍以上的剂量，并将注射液口服，导致孩子出现阿托品中毒症状，险些闹出人命。
在网上，类似“正确的错疗法”十分常见。“正确的错疗法”之所以常见，原因在于发帖者对医学知识一知半解，却又习惯于用夸大的语气来吸引关注，提升传播的热度。此外，保健品欺诈、医疗欺诈，都很喜欢使用这一骗术，因为“正确的理论”可以迷惑人，不靠谱的疗法又可以欺骗人，两者结合在一起，可以大幅提升欺诈的成功率。
刘女士的经历再次警示我们，诊疗是一个复杂过程，单一环节的合理性，并不代表整个诊疗过程就合理，一个看似正确的疗法，只要剂量和用法等方面存在不同，就可能产生相反的效果，而诊疗方面一个细节上的错误，就可能让尝试者承担巨大风险，付出惨痛代价。
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