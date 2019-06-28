以更强执法力量捍卫“舌尖安全”
昨日上午，公安部举行新闻发布会，新成立的食品药品犯罪侦查局首次在发布会上亮相。据悉，公安部整合多个业务局相关职责，专门组建了食品药品犯罪侦查局，统一承担打击食品、药品和知识产权、生态环境等领域的犯罪职责。目前，该局的组建工作已基本到位。
我们常说，民以食为天，食以安为先。食品药品安全是最基本的民生，是全社会的共同期盼。习近平总书记多次就食品药品安全工作作出重要指示批示，要求做到“四个最严”——最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。近年来，各地公安机关重拳出击，坚持重典治乱，先后部署开展一系列专项行动，成功侦破一批大要案件，食药安全形势持续好转。但也必须承认，食品药品领域存在的问题仍然不少，老百姓的期待水涨船高，加强打击力量、扩大打击“战果”，成为公安机关的迫切需要。
怎么办？“物不因不生，不革不成。”向改革要空间、要潜力，是一条重要经验。以机构改革为契机，公安部整合多个业务局相关职责，专门组建了食品药品犯罪侦查局，进一步整合打击职责、加强打击力量。这是一个适应形势、回应需求的重要调整，将实现执法力量的优化整合，以专业警种大大提升打击食药犯罪的专业化水平，更好地回应关切，保障民生。
居“高”声自远。在新闻发布会上，食品药品犯罪侦查局首次亮相，就成为舆论焦点。这背后得益于食药领域“自带流量”，更与高期待直接相关。
如何更好地回应期待？要看队伍建设。“不专则不能”“术业有专攻”，专业精神和专业能力是干成事、有作为的基础和前提。近年来，食药领域侦破案件数量成倍增长。据相关统计，公安机关年均办案数量已从年均不足千起上升为年均3万起左右。任务繁重，专业警力“捉襟见肘”；新情况、新特点层出不穷，对侦查打击能力提出了更高要求。打铁必须自身硬。专门成立的食品药品犯罪侦查局要将专业队伍建设作为重要任务，全国各地公安机关也要着力补充专业警力，注重能力培训，锻造一支善于战斗、素质过硬的食药品犯罪侦查铁军，让专业队伍更加“锋利”，更具威慑力，对那些罔顾群众生命安全的犯罪分子重拳猛打，让其付出沉重的代价。
要看统筹协调。食药安全，不仅是一道如何惩治犯罪的考题，更是一套强化监管、完善治理的综合性试卷。答好这张试卷，需要不同执法力量相互配合，需要多个部门整合资源、优势互补。在新闻发布会上，食品药品犯罪侦查局局长透露，将于近日部署全国公安机关开展为期半年的集中打击行动。公安机关不妨以集中打击行动为契机、为抓手，进一步加强与相关部门的协作配合，不断探索高效、紧密的工作衔接机制，共同打造维护食药品安全的坚强防线。还需强调的是，强化协调、形成合力，要继续在警民携手上下功夫，持续畅通渠道，进一步鼓励群众积极举报犯罪线索，形成老鼠过街、人人喊打的强大声势，织就围剿食品药品犯罪的天罗地网。
食品安全，幸福所系。稍有差池，就可能导致严重后果。期待全国公安机关持续加强打击力量，提升打击能力，以更有力的行动、更严格的执法，切实消除各类食品药品安全风险，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（夏振彬）
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