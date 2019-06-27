职场妈妈如何吃好早餐

现代社会中，女性扮演着越来越重要的角色。在快节奏的工作和生活面前，女性尤其是职场妈妈的健康也受到了更多挑战。

职场妈妈承担着“上有老下有小”需要照顾的重任。在忙碌的工作和生活面前，重心往往放到职场或家人身上，而忽视了自己的健康，导致身体容易出现多种问题。第一，免疫力降低，抵抗力下降。在激烈竞争的现代社会中，女性的压力越来越大，快节奏的生活以及女性自身特殊的生理结构使现代女性健康问题不断升级。紧张不安、焦虑等心理劳累会给植物性神经造成不良影响，加上身体劳累、睡眠不足，一起加重植物性神经负担，也会给内分泌系统及免疫系统带来不良影响，从而造成免疫力下降。第二，睡眠质量差，身体易疲劳。职场妈妈因孩子、家务等问题，经常存在晚睡早起、半夜睡眠被打断等情况。睡不好不仅让女性容颜憔悴、精神差，同时也更容易感觉疲劳。第三，容颜暗淡，皮肤变差。伴随年龄的增长，又长期奔波在工作和家庭之间，大部分职场妈妈无暇打理自己的形象，对面部和皮肤缺乏管理。于是，皮肤干燥、失去弹性、毛孔堵塞、满面油光、长痘痘等各种皮肤问题随之而来。第四，肠道功能变差，消化出现问题。吃饭不规律、没时间运动等原因让职场妈妈的肠道功能变差，出现便秘等肠道问题。

职场妈妈改善身体状况，不妨从一顿营养早餐开始，注意以下几种重要的营养素。一是优质蛋白质。人体在与外界入侵物作斗争维持免疫力的过程中，抗体是必不可缺的武器。优质蛋白质是形成抗体的基础，缺乏蛋白质直接影响抗体合成，相当于打仗没有刀枪。牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼虾、大豆制品等都是优质蛋白质的良好来源。二是维生素和矿物质。铁是人体必需的微量元素，在维持人体正常造血功能方面发挥着重要作用。早餐可适当吃些“补铁高手”，如动物肝脏、动物血、红肉（猪、牛、羊的瘦肉）。维生素C对于胶原蛋白的合成、皮肤组织的强健和伤口愈合都有非常重要的作用。富含维生素C食物有柑橘类水果、深绿色叶菜和西兰花、青椒等蔬菜。三是抗氧化物质。人体的衰老，往往开始于脂肪的氧化。植物性食物中富含胡萝卜素、番茄红素、花青素、类黄酮等多种抗氧化物质。其中，绿叶蔬菜和橙黄色蔬菜当中富含胡萝卜素，番茄中富含番茄红素，紫米、黑米等富含类黄酮。四是补充女性所需的益生菌和益生元，摄入充足的膳食纤维，尤其是可溶性纤维，对于维持肠道菌群均衡，缓解便秘，呵护女性健康尤为重要。

总之，一顿好的早餐包括：谷薯类（特别推荐全谷类和杂豆）、优质蛋白质（动物性食物）、奶豆制品以及蔬菜和水果。▲