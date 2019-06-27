颈部是连接头颅与躯干的“生命线”，在中医看来，颈部更是肝与外界天地相连的通道，因此脾气大、易发火、肝气不舒的人，颈椎多有问题。

中医理论认为，颈部是全身经络的贯穿之处，包含督脉、膀胱经、小肠经、胆经及三焦经等5条重要经络。《黄帝内经·金匮真言论》中提到，“病在肝，俞在颈项。”这句话的意思是，颈项不适多是由于肝气升发不及，或者生发太过所致。

现代人颈部劳损的原因有两个，一是急性损伤或外伤留下的后遗症，二是感受外邪，临床上较常见的就是受风寒。很多公共场所和工作办公的环境都有冷气，这种冷气中医称之为“贼风”，和自然风不同的是，贼风会偷偷袭入身体。颈部后脊是督脉与足太阳膀胱经所循行的部位，该经络很容易受寒受凉，寒化内热，进而导致脾气大、易发火。受寒凉是因，颈椎问题、脾气大是果。

预防颈椎问题，一方面要保持肝气舒畅。情志畅达，有利于肝气升发，肝气升发顺畅，颈部才健康。肝脏体阴而用阳，肝血充盈，肝气升发才能够没有阻碍，所以规律起居、养好肝血很关键。另一方面是注意颈部的保暖。尽量远离“虚邪贼风”，少直接对着空调或风扇吹，变天的时候配一条围巾或丝巾，或者是穿高领的衣服，才能够“避之有时”。另外，适当的敲揉或艾灸肝经的“阴包穴”“太冲穴”，使肝气顺畅，不仅可以改善颈椎的功能，而且把脖子揉软后，好多人发现脾气也变好了。▲