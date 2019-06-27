远离“贼风”护颈椎
谢明霞
颈部是连接头颅与躯干的“生命线”，在中医看来，颈部更是肝与外界天地相连的通道，因此脾气大、易发火、肝气不舒的人，颈椎多有问题。
中医理论认为，颈部是全身经络的贯穿之处，包含督脉、膀胱经、小肠经、胆经及三焦经等5条重要经络。《黄帝内经·金匮真言论》中提到，“病在肝，俞在颈项。”这句话的意思是，颈项不适多是由于肝气升发不及，或者生发太过所致。
现代人颈部劳损的原因有两个，一是急性损伤或外伤留下的后遗症，二是感受外邪，临床上较常见的就是受风寒。很多公共场所和工作办公的环境都有冷气，这种冷气中医称之为“贼风”，和自然风不同的是，贼风会偷偷袭入身体。颈部后脊是督脉与足太阳膀胱经所循行的部位，该经络很容易受寒受凉，寒化内热，进而导致脾气大、易发火。受寒凉是因，颈椎问题、脾气大是果。
预防颈椎问题，一方面要保持肝气舒畅。情志畅达，有利于肝气升发，肝气升发顺畅，颈部才健康。肝脏体阴而用阳，肝血充盈，肝气升发才能够没有阻碍，所以规律起居、养好肝血很关键。另一方面是注意颈部的保暖。尽量远离“虚邪贼风”，少直接对着空调或风扇吹，变天的时候配一条围巾或丝巾，或者是穿高领的衣服，才能够“避之有时”。另外，适当的敲揉或艾灸肝经的“阴包穴”“太冲穴”，使肝气顺畅，不仅可以改善颈椎的功能，而且把脖子揉软后，好多人发现脾气也变好了。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn