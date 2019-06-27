东南亚蚊媒传染病进入高发期 南宁海关连测7例输入性登革热

南宁海关27日通报，该关所属广西国际旅行卫生保健中心(南宁海关口岸门诊部)近期连续监测到7例输入性登革热病例，其中来自柬埔寨4例、老挝2例、越南1例。这是该中心自2013年以来监测到数量比较集中的输入性蚊媒传染病疫情。

据介绍，这7例病例均为南宁吴圩国际机场海关在入境航班查验中发现。其中4月10日，该机场海关对越南胡志明市飞往南宁的入境航班中发现一名发热旅客并确诊和成功处置，为广西口岸今年首例输入性登革热病例。随后，海关分别在6月14日至6月26日，在柬埔寨西哈努克港飞往南宁的航班以及万象飞往南宁的航班发现6名有症状的旅客。

以上7名入境旅客均出现发热、寒战、皮疹、肌肉酸痛等症状，并表明在越南、柬埔寨、老挝期间均有蚊虫叮咬史。

海关关员现场快速检测结果为登革病毒抗体(+)，并当即将血液样品送广西国际旅行卫生保健中心(南宁海关口岸门诊部)作进一步检测。经该中心的国家热带病监测重点实验室检测，7名旅客血液样本的登革病毒核酸检测均为阳性，确诊为输入性登革热病例。

广西国际旅行卫生保健中心(南宁海关口岸门诊部)主任吴文旺介绍，登革热是通过携带登革病毒的雌性伊蚊叮咬而传播给人类，其传播速度快，目前无特异性的治疗药物，少数病例可出现出血、休克等严重现象，甚至导致死亡。随着天气炎热，东南亚国家登革热、疟疾等蚊媒传染病进入高发期，而广西与东南亚国家毗邻，登革热等热带病传入的风险加大。

南宁海关卫生检疫处处长谭勇表示，为防止登革热疫情通过口岸扩散蔓延，保障出入境人员的健康安全，南宁海关结合广西口岸特点，加强了出入境人员传染病监测，对出入境交通工具、货物加强检疫查验和卫生处理，加强口岸蚊媒监测控制以及对口岸周边环境卫生的监督。此外，海关还加强与地方卫生计生部门、口岸相关单位等的沟通协调，强化联防联控。

为切实防止出入境人员在国际旅行时感染登革热，南宁海关提醒民众，出境旅行前，可到当地海关国际旅行卫生保健中心进行医学咨询，了解目的地登革热等传染病的流行情况及购买蚊虫驱避剂进行预防蚊虫叮咬。旅行回国入境时，如出现不适，应主动向入境口岸海关进行健康申报，并配合相应医学检查。(杨陈 韦万春 黎湘娟)