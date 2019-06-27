孕产妇不要等抽筋再补钙

孕产妇应从何时开始补钙，该怎么补钙？哺乳期妈妈需要补钙吗？这些问题困扰着众多新手妈妈。近日，迪巧携手育学园专家在北京发布国内首个《孕期和哺乳期钙营养白皮书》，旨在帮助孕期及哺乳期女性科学补钙，提供科学的选钙标准。

育学园妇科专家陈春玲表示，很多女性从备孕期就意识到补钙的重要性，但坚持补钙的人比较少，等出现抽筋、腰酸背痛等症状才想起来补钙，往往已经错过了最佳的时间。孕产妇要从孕早期就开始补钙，一直到哺乳期结束，大概需要持续补钙1000天。具体钙摄入量如下：孕早期每日钙摄入量800毫克；孕中期、孕晚期、哺乳期均推荐每日摄入钙1000毫克。

除此之外，孕期和哺乳期女性还需要平衡膳食；保证充足的钙和维生素D摄入；多吃富含钙的食物；坚持运动，如散步、游泳等低强度运动。这些方式可帮助钙沉积，促进骨健康。（刘洋）