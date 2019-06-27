菁菁校园，防“近”先行

“全社会行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”2018年8月，习近平总书记就儿童青少年近视防控作出重要指示，距今已近一年。其间，国家卫生健康委、教育部等相关部委印发了一系列重要文件，多次召开部委联席会议，调研各地近视防控现状、查问题找对策，共筑防“近”之基。6月28日～29日，国家卫生健康委、教育部将在山东省济南市共同举办首届儿童青少年近视防控高峰论坛。从今日起，本报将连续刊发系列专题报道。

在儿童青少年近视防控这场攻坚战中，菁菁校园无疑是主战场之一。从学校的角度，该如何切实保障学生充足的户外活动时间？在升学压力与视健康保护之间，又该如何取舍？记者就此采访了部分学校负责人。

防控近视，从坐姿矫正开始

防“近”这场战役，北京市朝阳区实验小学已打了8年。

从2010年起，该校就将学生视健康列为重中之重，“虽然当时学生视力不良率低于全区平均值，但近视学生占比仍超过一半。”北京市朝阳区实验小学校长陈立华回忆说。

为此，学校通过为学生配发坐姿矫正器、改善教室照明设备、建立爱眼工作室、减轻学生课业负担、加长学生运动时间等综合举措，为学生的视力健康护航，8年来，该校学生近视率从55.03%下降到43.8%。

在这些综合措施中，正确的坐姿首当其冲。“特别是一年级新生，在掌握正确书写姿势方面存在一定困难。”陈立华说，为了让学生时刻注意写字、看书的姿势，该校将彩色丝带引入课堂。

丝带共分红、绿、黄3种颜色，长度为1尺，不同颜色代表不同意义——视力好的学生佩戴绿丝带，视力较好的佩戴黄丝带引起警示，视力欠佳的同学则要佩戴红丝带。“学生将丝带系到脖子上并与手腕连接，一方面可以提示学生自我调整不良坐姿，另一方面也在提醒老师随时关注并提醒孩子正确的读写姿势，并给予视力正在下降的学生更多关注。” 陈立华说。

对于正确坐姿在近视防控中的重要作用，江苏省泰州市凤凰小学校长刘卫军深有同感。“幼儿园对孩子的坐姿重视不足，也不强调如何握笔，因此，升入小学后，很多一年级新生的读写姿势不够好，有些甚至是错误的。”

“做好近视防控，先从培养正确的读写姿势开始。”刘卫军说，要培养学生，先要培训教师，“我们在集体备课时，先让教师掌握正确的读写和握笔姿势，确保各学科教师知晓读写姿势的重要性并掌握正确的读写姿势。”

学期期中时，该校会安排一年级学生读写姿势过关检查。既有不定期的巡查，也有专门的坐姿和握笔姿势检查，检查结果反馈给班级的任课教师，以便老师们在各自课堂教学中对不过关学生进行“特别关照”。“每学期一次的期末考试，我们还采取游考加笔试的形式，游考中坐姿和握笔姿势都占有分值，既是对学生学习的评价，也是对任课教师平时教学的反馈。”

通过一系列的组合措施，凤凰小学学生的近视发生率呈逐年下降趋势：从2016年的52.61%降至2018年的47.81%，2018年该校还被评为首批泰州市中小学近视防控先进校。

户外运动是减少“小眼镜”的有力举措

哈尔滨市第一中学是黑龙江省首批省级示范校。该校副校长李凤臣坦言，“防控近视，压力不小。”

李凤臣告诉记者，作为省级重点高中，该校录取比例达15∶1，高一新生都是在中考突出重围的佼佼者，但由于初中阶段繁重的学习压力，导致新生近视率较高，近视基数大。此外，高中阶段仍面临激烈竞争，学业压力导致视疲劳进一步加剧。

“我们的做法是扬长避短。”李凤臣说，一方面，作为省级重点校，有着丰富的教师资源，通过教学研讨、编辑“精讲巧练”练习册、开展提优补差答疑等措施，提高教学效率，减轻学生课业负担；另一方面，借助学校的深厚底蕴，开展丰富多彩的文体活动，尤其是结合本省特点，在冬季举办冰雕赛、冰上运动会等，加强学生体育锻炼，保证每天一小时的活动时间。

刘卫军认为，户外运动是防控近视的有力举措之一，但不能生硬地把学生赶到操场，而是要通过开发、布置适合学生生理、心理发展水平的课间体育游戏活动，让学生在课间主动走出教室参与活动，防止疲劳用眼的同时，增强学生身心发展水平。“在体育锻炼的过程中，一方面防控‘小眼镜’的产生，同时也能减少‘小胖墩’。”

采用新的防护措施也是近视防控的利器之一。“我校推行了晶体操。”刘卫军说，传统的眼保健操是通过按揉穴位，调整眼部及头部的血液循环，调节肌肉，缓解眼睛疲劳。晶体操则通过视觉上的远近交替，使晶状体充分伸展，达到缓解或消除睫状肌紧张，减少眼睛疲劳的目的。

“二者各有千秋。”刘卫军说，推行晶体操之后，该校并没有放弃传统的眼保健操，而是将具有中医保健性质的眼保健操与具有物理拉伸功能的晶体操交替使用，每天上午第二节课结束时做眼保健操，下午第二节课结束时做晶体操，同时，定期检查并将结果纳入班级常规考核。

打好防“近”组合拳

多位学校负责人表示，校园防“近”，除了调整坐姿、保证户外运动时间等，还要多措并举，形成组合拳。比如，在教室照明方面，更换智能LED护眼灯和护眼黑板灯，不仅使得教室的光照度充足，均匀度优异，同时使眩光最小化，无直接光线射入学生的眼睛，无频闪，无蓝光危害，为学生提供了健康、舒适、绿色的教室光环境。

在北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军看来，组合拳不仅意味着校方采取多种措施，也意味着学校、家庭乃至医疗机构要多方协作，形成合力。

“实际上，《综合防控儿童青少年近视实施方案》已经从家庭、学校、医疗卫生机构服务、学生健康责任及政府相关部门角度，明确了儿童青少年近视防控工作的职责分工，真正体现了综合防控的概念，倡导家庭、学校、社会力量全面动员学生本人参与的联动模式。”马军说。

马军强调，在突出学校责任的同时也要进一步发挥家庭作用。“每个家长也是社会成员，每个社会成员都有责任，为保护儿童青少年视力健康出一份力。”

马军表示，除了多方协作，更重要的是，要让学生强化“每个人是自身健康的第一责任人”的意识，为自身健康负责，这样才能积极主动地学习和掌握科学用眼护眼等健康知识。“养成健康习惯不仅在近视防控方面意义重大，对自己负责的态度一旦成为一种习惯，学生将终身受益。” （记者 张磊）