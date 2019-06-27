防止乱投垃圾堵不如疏

在江苏信息职业技术学院校园里有一个特殊排行榜，主要内容是根据学生每天垃圾分类的情况进行积分排名。正确投放1斤垃圾可兑换10积分，100积分就相当于1元钱，可以去学校的相关商店换购物品。此外，学校还出台规定，划出6学分作为学生的“素质教育学分”，将每个学生垃圾分类完成情况纳入考核。（6月24日《中国青年报》）

针对市民垃圾乱投乱放现象，一些地方的管理部门采取的措施是一味地“堵”：制止、收费、处罚、曝光等。但是怎么监管？由谁处罚？缺乏可操作性。这也有损地方法规的执行力。对于垃圾乱投乱放行为，堵不如疏。此前，南京、北京等地方已经探索垃圾兑换积分抵扣物业费或兑换购物卡等方式，如今江苏这所高校将垃圾分类纳入学分考核，更是在为社会培养垃圾分类示范者。

市民文明与否，也要看城市管理者如何引导。如果大学生手中的垃圾，找不到分类处理的“出口”，就可能演变成乱投乱放不文明行为。高校将垃圾分类纳入学分考核，这本身就是一种文明的管理服务方式。

张西流（职员）