别让“小蓝本”影响就医便利
很多不常去医院看病的人都曾有过这样的经历：没带病历“小蓝本”，每次看病都要重复购买。如今，网上约号、自助取号，以及电子支付挂号费、药费、手术费均已实现，但一些医院仍要求病患带病历本，且买病历本的5角钱还只能现金支付。这无疑影响部分市民就医的便利感。（6月25日《北京日报》）
在网络及智能时代，大部分医院依然保留了纸质病历手册，一是考虑到部分医生和患者的习惯，同时方便老年患者；二是方便患者直接到别的医院就医；三是方便患者报销（个别医疗类保险需要提供纸质病历）。虽有现实需要，但在具体操作环节也不能忽视患者的感受。有记者调查显示，一些医院有病历本自助售卖机，但只支持5角硬币支付；在窗口，病历本同样只支持现金购买。有的医院甚至出现“自助挂号挺方便，但买个病历本又得排队20分钟”的情形，不仅给患者及家属带来不便，也降低了就诊效率。
对此，有医院表示，病历本并非医院自产，而是代卖，账目不能统一接入医院，只能现金购买。但这样的解释很难让患者满意。比如，让自助售卖机实现多元化收费，技术上完全可以做到。实际上，有的医院不仅安装了病历本自助售卖机，就医者还可使用微信、支付宝付款，操作简单无需排队；还有的医院不强制要求患者自带病历手册，且可以凭相关证明将电子病历打印出来，也增加了患者就医便利性。
5角钱“小蓝本”事情虽不大，但反映的却是医院能否真正从患者的角度看问题、出举措。尤其是在科技如此发达的当下，这种“中梗阻”理应得到及时疏通。越是在纸质病历与电子病历共存的情况下，也就越应该做好相关服务。一方面要在方便购买与使用上下功夫；另一方面也应做好电子病历共享调阅工程，避免因病历本问题让患者来回跑路。说到底，5角钱“小蓝本”带来的问题背后，还是服务意识不够这个症结，理当对症下药，及时改进。
杨玉龙（公务员）
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