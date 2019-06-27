夏粮增产 菜篮子产品批发价低于2016年同期
今年夏收基本结束，夏粮增产已成定局，为全年粮食丰收奠定了基础。在农业农村部昨天上午就保障粮食安全和农产品供给举行的新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，秋粮是全年粮食生产的大头，产量占全年的四分之三左右。从目前情况看，夺取今年秋粮丰收是有基础的。
全年粮食丰收有基础、有希望
“秋粮丰收有基础、有希望！”潘文博表示，今年我国秋粮面积稳。5月底春播结束，目前夏播已过七成，预计今年秋粮播种面积达到12.8亿亩，与上年基本持平，这奠定了秋粮丰收的基础。另一方面，今年春播以来，主产区大部气象条件总体有利，春播作物基本都播在了丰产期。
不过他也表示，目前决定秋粮丰歉还有一些不确定因素，主要是面临天气和病虫灾害的挑战。
后期农产品市场运行平稳
据农业农村部监测，今年1到5月我国农产品批发200指数均值为114.5，其中菜篮子产品批发价格200指数为116.5，高于前两年同期水平，但仍低于2016年同期。
对于今年部分农产品价格的波动，农业农村部市场与经济信息司司长唐珂昨天表示，今年以来，我国农产品供应总体充足，市场运行基本平稳，为应对外部风险挑战提供了重要支撑。
唐珂表示，水果价格持续走高，主要是由于苹果、梨这两个大品种减产幅度较大，加之今年春季南方荔枝等部分热带水果减产，短期内市场供给偏紧。6月份以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势。
他指出，目前夏粮产量、质量双丰收，秋粮面积稳、长势好，稻谷、小麦、玉米库存较为充足，南美大豆丰产、国产大豆面积增加、大豆供给有保障，蔬菜、水果等多数鲜活品种生产形势正常，后期我国农产品市场平稳运行有坚实的基础。（记者 张钦）
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