无业或在家带娃者  每周工作1天更健康

英国研究人员发现，无业或在家带娃者每周工作一天效果最佳，可有助降低心理疾病风险。

剑桥大学和索尔福德大学研究人员2009年至2018年随访7万多名英国居民后发现，无业或在家带娃者改为每周工作一天（8小时或更少时间）后，患心理疾病的风险会降低30%。就心理健康而言，每周工作时间超过8小时不会产生额外好处。研究参与者布伦丹·伯切尔称，没有工作通常有害人们的心理健康，对自我认知、社会地位、时间分配和集体目标感等方面将产生负面影响。

随着人工智能技术应用渐广，就业岗位和工作时间今后可能大幅削减。研究人员认为，这项研究的意义是探索在这一背景下，如何从有益心理健康的角度重新分配工作时间，确保工作时间最短、工作效果最好。(袁原)