发达国家麻疹流行与不信任疫苗有关
一项评估公众对健康和科学态度的大型国际民意调查显示，西欧人对疫苗安全性的信任度最低，尤其是法国人。
英国医疗慈善机构韦尔科姆基金会委托民调机构，在去年4月至12月询问了144个国家和地区超过14万名15岁以上居民。报告显示，有79%的公众认同疫苗“安全”，84%的公众认同疫苗“有效”。但就地区而言，西欧国家对疫苗安全性的信心最低，22%的民众不相信接种疫苗“安全”，这一比例在法国达到33%。与法国形成鲜明对照的是，孟加拉国和卢旺达近100%的调查对象认可疫苗安全、有效以及儿童接种疫苗的重要性。
调查指出，高收入国家的居民对疫苗信任度低与这类国家近年兴起的“反疫苗”潮流有关，反对者质疑接种疫苗的效果。不少公共卫生专家认为，这种认知正是一些发达国家近年暴发麻疹等传染病疫情的主要原因之一。联合国4月发布的一份报告估算，2010年至2017年，总计1.69亿儿童没有接种至关重要的出生后第一剂麻疹疫苗。在美国，官方数据显示今年以来确诊感染麻疹病例超过1000人，纽约州已下令强制学龄儿童接种麻疹疫苗。
韦尔科姆基金会主持这项调查的伊姆兰·汗表示，发达国家很多人认为“即使不接种疫苗，感染风险依然较低；即使感染了病毒，因为医疗系统相对健全，患者发病程度可能不那么严重、死亡概率较低”。不过，麻疹在发达国家的流行显然反击了这种认识。（沈敏）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn