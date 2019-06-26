发达国家麻疹流行与不信任疫苗有关

一项评估公众对健康和科学态度的大型国际民意调查显示，西欧人对疫苗安全性的信任度最低，尤其是法国人。

英国医疗慈善机构韦尔科姆基金会委托民调机构，在去年4月至12月询问了144个国家和地区超过14万名15岁以上居民。报告显示，有79%的公众认同疫苗“安全”，84%的公众认同疫苗“有效”。但就地区而言，西欧国家对疫苗安全性的信心最低，22%的民众不相信接种疫苗“安全”，这一比例在法国达到33%。与法国形成鲜明对照的是，孟加拉国和卢旺达近100%的调查对象认可疫苗安全、有效以及儿童接种疫苗的重要性。

调查指出，高收入国家的居民对疫苗信任度低与这类国家近年兴起的“反疫苗”潮流有关，反对者质疑接种疫苗的效果。不少公共卫生专家认为，这种认知正是一些发达国家近年暴发麻疹等传染病疫情的主要原因之一。联合国4月发布的一份报告估算，2010年至2017年，总计1.69亿儿童没有接种至关重要的出生后第一剂麻疹疫苗。在美国，官方数据显示今年以来确诊感染麻疹病例超过1000人，纽约州已下令强制学龄儿童接种麻疹疫苗。

韦尔科姆基金会主持这项调查的伊姆兰·汗表示，发达国家很多人认为“即使不接种疫苗，感染风险依然较低；即使感染了病毒，因为医疗系统相对健全，患者发病程度可能不那么严重、死亡概率较低”。不过，麻疹在发达国家的流行显然反击了这种认识。（沈敏）