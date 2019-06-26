英国肥胖孕妇增多 助产士易患腰背伤
王鑫方
由于肥胖孕妇越来越多，英国的助产士腰背受伤风险正在上升。
英国妇产科学院副院长贾尼丝·莱默称，肥胖孕妇经常把助产士累得“气喘吁吁”，甚至导致助产士肌肉和骨骼受伤。产科专家菲奥娜·丹尼森在英国妇产科学院一次大会上也提到，孕妇分娩过程中如果晕倒，助产士需要把她们抬上产床；如果孕妇分娩前做了手术却无法挪动，需要助产士帮忙把她们从手术台挪到产床上。可是，如果孕妇“重140千克，（移动）不容易”。丹尼森说，孕妇肥胖不仅增大助产士受伤风险，超声医师和产科医师在检查和治疗这类孕妇时同样面临较大受伤风险。
肥胖女性孕期患先兆子痫、糖尿病以及产后出血、流产风险均高于体重正常的孕妇。英国卫生部门最新数据显示，英国将近一半孕妇体重超标，因肥胖入院治疗者中九分之一是孕妇。2018年，超过8.6万名孕妇因体重超标引起的并发症住院。英国妇产科学院发布的最新指南把身体质量指数（BMI）不低于30的女性视为肥胖，指南建议肥胖女性在孕前及孕中控制体重。
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