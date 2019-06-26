拟加大对疫苗违法行为惩处力度

会议审议委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立七十周年之际对部分服刑罪犯予以特赦的决定草案的议案

据新华社北京6月25日电 十三届全国人大常委会第十一次会议25日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议，栗战书委员长主持。

常委会组成人员170人出席会议，出席人数符合法定人数。

会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员丛斌作的关于疫苗管理法草案审议结果的报告。草案三审稿完善了疫苗委托生产的条件和审批、有关信息公开等规定，明确了预防接种异常反应的补偿范围、补偿标准，规定了传染病暴发、流行时的应急保障措施，加大了对疫苗违法行为的惩处力度。宪法法律委认为，草案经过修改，已经比较成熟，建议提请本次常委会会议审议通过。

会议听取了宪法和法律委员会副主任委员沈春耀分别作的关于民法典婚姻家庭编草案、民法典继承编草案修改情况的汇报。婚姻家庭编草案二审稿明确了夫妻共同债务的范围，完善了亲子关系确认、隔代探望权、收养人的条件等相关规定。继承编草案二审稿完善了对继承人的宽恕制度、危急情况下的口头遗嘱、遗嘱公证程序、遗产管理人制度等相关规定。

会议听取了宪法和法律委员会副主任委员胡可明作的关于土地管理法、城市房地产管理法修正案草案修改情况的汇报。草案二审稿进一步限定了征地范围，完善了征地补偿标准、集体经营性建设用地入市程序，更好地保障被征地农民、农村集体经济组织及其成员的合法权益，推进改革工作顺利进行。

会议审议了委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立七十周年之际对部分服刑罪犯予以特赦的决定草案的议案。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀作了说明。

会议审议了栗战书委员长访问挪威、奥地利、匈牙利情况的书面报告。