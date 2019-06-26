早产儿“爸妈实习岗”受热捧

家有早产儿住院，做爸妈的难免紧张、焦虑。为了舒缓家长情绪，提升就医感受，武汉儿童医院新生儿内科设立“爸妈实习岗位”，每年有近1000名家长报名“上岗”照顾早产儿宝宝，体验过的家长都称这真是早产儿爸妈的福利。

奶爸产后恐惧不治自愈

30周的早产儿莹莹（化名）有一个害怕自己的爸爸。出生40多天以来，爸爸王先生从来没有来看过自己，每次都是妈妈在为自己的事情跑前跑后。妈妈说，王先生还没做好准备，孩子太小，碰都不敢碰，逃避再逃避，妈妈心力交瘁。好在医护人员帮她和宝宝想出了一个专门“治”爸爸产后恐惧的妙计。

医生点名让王先生来医院交代病情，袁露护士更是要求王先生亲自来看孩子。起初，王先生只敢远远看一眼，渐渐地可以在护士帮助下，一手轻柔地托起宝宝的脖子，另一只手拿着奶瓶给孩子喂奶。看着孩子努力地吮吸奶汁，王先生脸上露出了笑容。

可当王先生再来看孩子时，袁露却将他拦住了：“除了看望孩子，还要学一些早产儿护理知识。”

王先生两眼一抹黑，赶忙到早产儿家长群求助，最终在大家的帮助下答对问题，见到了宝贝女儿。

经过这次突如其来的考验，王先生养成了课下学习的习惯，每天认真学习护士教的早产儿护理知识，遇到不懂的问题也耐心咨询护士。渐渐地，王先生发现之前的恐惧感消失了。

孩子触摸让妈妈热泪盈眶

小琴（化名）1个多月前早产诞下了孕周仅30周的男婴，各项机能尚未发育完全，一出生就被救护车紧急送往医院治疗。

想着孩子身上插满管子，孤零零的可怜样子，小琴总是眼泪唰唰往下掉。爸爸李先生提出让孩子出院的想法，以便小琴早点看到孩子。“让妈妈来我们这上班照顾宝宝吧。”袁露得知后便邀请小琴来爸妈实习岗。

李先生将小琴带来了医院。在袁露帮助下，小琴第一次给宝宝喂奶、换尿布，还用袋鼠抱第一次将宝宝抱在怀中。趴在妈妈胸前，小家伙用小手轻轻摸了下妈妈，还露出了浅浅的微笑，顿时把小琴感动得热泪盈眶。

整整1周，小琴都准时来看宝宝，私下也不断学习照料早产儿的知识。家人发现，小琴的焦虑、紧张缓解了不少。经过妈妈的悉心照料，小家伙也长势喜人。

记者了解到，这样回归自然的早产儿护理方法，对提高早产低体重儿生存率十分有效。据悉，该院举办爸妈实习岗至今已经是第4个年头了。在家长建议下，早产儿的护理知识培训从妈妈延伸至整个家庭，让全家都了解早产儿护理的要点，提高家庭的整体育儿能力。（记者 王琛 通讯员 张璟祎）