腹部“游泳圈”成因男女有别

记者6月24日从浙江大学获悉，该校医学院公共卫生学院朱善宽教授团队联合美国斯坦福大学预防研究中心科研团队在国际知名期刊《自然·通讯》发表最新成果，深入阐释了肠道菌群和脂肪分布在不同性别之间的复杂关系。

据了解，现有的科学研究已经证实了肠道菌群与肥胖之间的关系，但肠道菌群与脂肪分布的关系以及其在不同性别之间的差异尚不明确。肠道菌群非常复杂，所包含的数量比整个人体其他菌群的总和还要多。在此前大视野下观察人体肠道菌群与肥胖关系的研究中，普遍发现男性和女性在肠道菌群的丰度、多样性与脂肪分布的关系呈现出相似的特征。

由朱善宽教授领衔的中外科研团队则将研究的视角深入到了菌群类别（taxa）层面。

“从外形上来看，肥胖大致可以分为两种——‘梨形’与‘苹果形’。”朱善宽解释道，其中“苹果形”肥胖，就是指腹部脂肪堆积过多。科研人员采用大型人群队列研究方式，选取了222人作为研究对象，并按照“梨形”与“苹果形”人群各分成4个组别，进行研究观察后发现，肠道菌群与脂肪分布的关系体现出明显的性别差异。

在这项历时近3年的研究中，科研人员从数百个高丰度taxa中筛选出20个与脂肪分布有关的taxa，其中男性13个，女性7个，男女之间并未发现明显taxa层面的重合。值得注意的是，其中来源于同样2个菌属“霍尔德曼氏菌”和“吉米菌”的不同菌群类別，其与脂肪分布在男性和女性中呈现相反的关系。该研究说明，在不同性别人群中，同样的菌属可因组成菌种的差异导致出现不同的与脂肪分布之间的关系。

朱善宽表示，这项研究对与腹型肥胖相关的糖尿病、心脑血管疾病等慢性病的研究具有十分重要的作用。对这些疾病的相关研究，应该考虑到肠道菌群的性别差异。（记者江耘 实习生洪恒飞 通讯员柯溢能）