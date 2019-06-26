北京海淀养老护理一线人员有津贴了

北京市海淀区日前发布《养老护理职业发展体系改革试点工作方案》，从事养老护理服务的一线工作人员每月可享受岗位津贴，毕业生从事养老护理一线服务工作，最高可获得一次性6万元的入职补贴。

今后，在北京市海淀区从事养老护理服务的一线工作人员可享受每月600至1500元的岗位津贴。北京市普通高等学校、高级中等学校和职业院校的应届毕业生和毕业一年以内的往届毕业生，进入非营利性养老机构、社区养老服务驿站等从事养老护理一线服务工作的，按照本科毕业生、专科（高职）毕业生和中职毕业生分别给予6万元、5万元、4万元的一次性入职补贴。

据介绍，为完善养老护理人才管理制度，海淀区还实施了多项措施，如建立年度报告及工作满意度测评制度；加强培训，养老护理人才在每个认定周期内需完成不少于72学时的继续教育，提升养老服务从业人员持证率；创立养老行业等级评定专家库，对符合评选条件的护理人才进行最终等级评定；创建养老护理行业领军人才培养计划。

此外，海淀区养老行业等级评选设置初级养老护理员、中级养老护理员、高级养老护理员、护理师、高级护理师5个等级，新增“高级养老护理师”这一等级，为养老护理员的职级晋升增加了一个新通道。养老行业等级将通过同级置换、等级考试两种途径获取，同级置换指依据养老行业等级与卫生专业技术人员、家政服务员的对应关系，对应等级的卫生专业技术人员和家政服务员经过不少于40标准学时的养老服务专业培训，培训合格后获得同级养老行业等级。（记者施芳）