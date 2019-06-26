北京市海淀区拓宽上升通道——
北京海淀养老护理一线人员有津贴了
北京市海淀区日前发布《养老护理职业发展体系改革试点工作方案》，从事养老护理服务的一线工作人员每月可享受岗位津贴，毕业生从事养老护理一线服务工作，最高可获得一次性6万元的入职补贴。
今后，在北京市海淀区从事养老护理服务的一线工作人员可享受每月600至1500元的岗位津贴。北京市普通高等学校、高级中等学校和职业院校的应届毕业生和毕业一年以内的往届毕业生，进入非营利性养老机构、社区养老服务驿站等从事养老护理一线服务工作的，按照本科毕业生、专科（高职）毕业生和中职毕业生分别给予6万元、5万元、4万元的一次性入职补贴。
据介绍，为完善养老护理人才管理制度，海淀区还实施了多项措施，如建立年度报告及工作满意度测评制度；加强培训，养老护理人才在每个认定周期内需完成不少于72学时的继续教育，提升养老服务从业人员持证率；创立养老行业等级评定专家库，对符合评选条件的护理人才进行最终等级评定；创建养老护理行业领军人才培养计划。
此外，海淀区养老行业等级评选设置初级养老护理员、中级养老护理员、高级养老护理员、护理师、高级护理师5个等级，新增“高级养老护理师”这一等级，为养老护理员的职级晋升增加了一个新通道。养老行业等级将通过同级置换、等级考试两种途径获取，同级置换指依据养老行业等级与卫生专业技术人员、家政服务员的对应关系，对应等级的卫生专业技术人员和家政服务员经过不少于40标准学时的养老服务专业培训，培训合格后获得同级养老行业等级。（记者施芳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn