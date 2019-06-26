食品安全十大典型谣言星巴克咖啡致癌居榜首

6月25日下午，由国务院食安办指导、中国健康传媒集团主办的“2019食品安全谣言治理行动”论坛在京举办，论坛上发布了《2018年食品安全谣言治理报告》（以下简称“报告”）。

北京青年报记者看到，报告根据2018年食品安全谣言的传播热度，梳理出了十大食品安全典型谣言，它们分别是：星巴克咖啡致癌、大蒜炝锅致癌、用海绵做八宝粥、薯条治脱发、草莓是最脏的水果、热柠檬水能治疗癌症、生吃白糖体内长螨虫、木耳打药、食盐中的亚铁氰化钾有毒、醋蛋液包治百病。

报告显示，2018年食品安全谣言按谣言传播量由大到小排列，依次为食用农产品类谣言、加工食品类谣言、餐饮食品类谣言和其他类谣言。谣言主要具备“旧谣新炒”“季节性”“用癌‘站台’”“对国外信息夸大谣传”等特征。其中，用癌“站台”、对国外信息夸大谣传等成为新趋势。（记者 王薇）