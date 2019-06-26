男子肚内藏毒近300克险丧命

因网络赌博欠下巨额债务的男子龙某，为了1.2万元好处费，甘愿成为跨国运毒的“毒骡子”。广铁警方昨日通报，在缅甸，龙某用7个多小时强行吞下63颗毒香肠。在运毒的20多个小时内，龙某尽量不吃不喝不运动，但这些用透明胶包裹的近300克海洛因，还是在体内出现了破裂。6月8日，他被广铁警方查获后，陷入了昏迷状态，差点命丧鬼门关。目前，龙某因涉嫌运输毒品已被刑事拘留。

6月8日21时，长沙铁路公安处长沙火车南站派出所接到情况通报，称一趟广州南开往长沙南站的高铁上，有一名男子疑似体内藏毒。该所值班所长袁坚立即带领民警，在该趟列车上将龙某（男，40岁，湖南省怀化市人）查获。经初步审查，龙某承认自己吞食了毒品。然而，当民警刚刚将其带到长沙市第八医院时，该男子突然昏迷不醒，只得转往湖南省人民医院抢救。

经X光检查发现，龙某体内有大量可疑固体柱状物品。据医生介绍，该男子符合体内毒品破裂的症状。经抢救，并通过近8天的“排毒”，龙某先后10多次从体内排出61颗用透明胶包裹缠绕的“香肠”。经技术鉴定，这些香肠包裹的系毒品海洛因，净重294.54克。

经审查，龙某供述，自己去年因迷恋网络赌博，欠债10余万元。为偿还赌债，他四处寻找可能一夜暴富的工作。今年5月份，他在某贴吧上，看到一则招聘送货员的信息，送一次货有一万元左右的报酬。随后，其通过微信号联系上了对方，并按照对方的要求，经昆明到达缅甸。到了缅甸后，他才得知所谓的送货，即按照对方要求，将用透明胶包裹的毒品，吞入体内运输到长沙。

6月7日晚，他强行吞食了毒贩交给他的63颗用透明胶包裹好的圆柱颗粒状毒品，于8日早上乘飞机回到广州，再转乘高铁前往长沙南。

如果不是警方早将其抓获，龙某已经因腹中破裂的毒品而丧命。醒来后，龙某说，“要不是被警察抓了，我命都没了”。（张丹羊）