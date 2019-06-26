期待医保新支付方式缓解“看病贵”
医保新支付方式来了!近日，国家医保局确定了按疾病诊断相关分组付费（以下简称DRG）国家试点城市。除西藏外，各省均有1市试点，覆盖全国。2020年模拟运行该付费方式，2021年启动实际付费。这将是医保付费方式的重大改变。
长期以来，我国医疗服务支付方式一直采取按项目后付费的方式，也就是以医保参保人实际发生的医疗费用为基础，医保向医院支付费用。在公立医院补偿机制不健全、医疗服务价格不能完全体现医务人员劳动价值的情况下，这种支付方式极易诱导医院提供过度的医疗服务，带动医药费用上涨，不仅导致病人“看病贵”，医患关系紧张，医保基金也不堪重负。2015年，国家卫计委、发改委、财政部、人社部等部门就联合印发《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》，旨在遏制医院过度医疗的冲动。
DRG实行的是“总额包干、超支不补、结余留用”的方式，在这种打包收费的方式下，病人购买的是整体的医疗服务，所使用的药品、医用耗材和检查检验都成为诊疗服务的成本，而不再是医院获得收益的手段。对于医院而言，必须通过降低服务成本、规范医疗服务、优化管理水平来提高服务质量，以获取费用上的结余，这种收费方式将倒逼医院将节约成本、降低收费变为主动行为，而非相关管理部门的要求；对医生而言，没必要通过开大检查、大处方来获得经济效益了，反而会尽力从病人角度出发，寻求“既保证医疗质量又兼顾成本控制”的治疗方案，医患成为真正的利益共同体，有利于缓解医患矛盾；对于病人来说，收费更规范透明了，患什么病花多少钱，一旦确诊，就心中有数了；对医保基金来说，可以控制医疗费用的不合理增长，更加合理地配置医疗资源。支付方式一变，牵一发而动全身，可以说是多赢之举。
事实上，在此次全国统一试点之前，已有不少省市走在前面开始了试点，但推进速度较慢。就拿北京来说，从2011年开始，DRG先后在6家医院试点，但正如试点医院的一位副主任医师所说，8年来仍然停留在“测算”阶段，而且使用该付费模式后，医院多例手术“赔钱”。
为什么这么一项对各方均存在利好的制度，而且是目前国际上广泛应用、比较先进的医疗保险付费方式，竟会推进如此缓慢？从试点情况来看，难点在于标准的制定和测算，需要海量的数据来支撑，数据越多越具体，发生偏差的可能性才会更小。而目前参与试点的医院比较少，难以形成合理的标准。另外，诊疗过程中有很多动态因素，物价、医疗技术、患者个体情况等对诊疗成本都会造成影响。如何将这些情况进行综合考量，整体设计，是一个极复杂的系统工程。
尽管试点存在一定难度，但随着医保覆盖面的不断扩大，医保基金负担过重，DRG的推行已“箭在弦上”，刻不容缓。不妨在试点中进行动态调整，不断完善。DRG收付费改革离不开医疗大数据的支持与分析。近年来，互联网的飞速发展与大数据技术的广泛应用，也给DRG提供了很好的技术支撑。期待随着全国试点的推进，这一新的支付方式将重构医保、医院与患者的关系，让“看病难”“看病贵”不再成为患者的心中忧患。（谭敏）
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