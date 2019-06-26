“二手烟算家暴”启示什么？
最近，一则国际新闻引来热议。
泰国政府推出旨在解决家庭暴力问题的新法例——《家庭发展及保护法》。其中规定，任何人被认为对家人身体及精神健康构成严重危害，包括令家人吸入二手烟等，便属违法。
致家人吸二手烟算家暴？对于这一新闻，很多网友是怀着看热闹的心态围观的。确实，在当前的环境下，将其写入法规有值得商榷之处。法律的生命在于实施，其施行过程中是否有可操作性，也尚未可知。不过，尽管如此，“二手烟算家暴”还是带给我们不少启示。
首先，关注潜在危害。反家暴法规，旨在保护家庭成员免遭身心伤害，无形的、潜在的、漫长的危害，自然也不例外。根据世界卫生组织的研究，长期与吸烟者一起生活，患肺癌、乳腺癌、婴儿猝死综合征等的风险大幅增加。社会在发展，人们关注的“点”也在变化。从身体到精神，从有形到无形，以前被忽略的如今进入眼帘……这是必然趋势。从这一角度说，“二手烟算家暴”未尝不是进步的表现。
其次，反躬自省。当前，各地均出台控烟条例，已取得一定成果。但也必须承认，现有成效距离期待仍相去甚远。很多“直男”仍不以为意，甚至在孕妇、孩子面前依然我行我素……“二手烟算家暴”是一则提醒，让更多人意识到二手烟的危害。而如何在规则制度上做好调整，让其发挥规劝、警示作用，也值得讨论和思考。 （夏凡）
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