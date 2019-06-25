“腾讯ConTech论坛?健康传播” 在京举办 定义健康传播全新生态助力健康中国

6月23日，由腾讯新闻主办、中国医疗自媒体联盟协办的“腾讯ConTech论坛·健康传播”在北京举行。论坛围绕健康传播和健康教育的真实痛点，探索优质内容高效传播机制展开，助力推动健康中国。

国家卫生健康委宣传司司长、新闻发言人宋树立以“新时代、新传播、新声音”为题发表了开场致辞。腾讯新闻运营总经理黄晨霞在致辞中对腾讯新闻ConTech内容建设机制进行了阐述。

国家卫生健康委宣传司健康促进处处长姜雯，北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军等众多政策规划者、学者、一线医学专家，现场分享了相关行业知识及对健康传播的看法。

会上同时宣布，腾讯新闻成立健康传播专家委员会，并联合国家卫健委宣传司新闻网络处、中国人民大学公共传播研究所发布了2019年度卫生健康传播手册，致力打造专业的健康科普平台，助力健康中国建设。

新时代的健康传播，需以获得感和满意度来鉴定效果

国家卫生健康委宣传司司长、新闻发言人宋树立以“新时代、新传播、新声音”为题发表开场致辞，讲述了人民健康70年来取得的成就，并对健康传播未来的展望发表了自己的看法。她表示，当前健康传播有两个明显的特点，第一是恰逢信息化高速路也就是5G的时代到来，第二是群众对于健康前所未有的关注。在这个大的环境背景下，健康传播更要以人为核心来生产和传递信息，让人成为传播的主体，以群众的获得感、满意度来鉴定传播的效果。

人机协同，腾讯新闻ConTech机制构建优质内容生态

腾讯新闻运营总经理黄晨霞在致辞中介绍了ConTech机制，响应新时代的健康传播。健康传播作为“健康中国规划”的重要组成部分，信息传播的精准化、汰劣存优至关重要，这也是本次“腾讯ConTech论坛·健康传播”举行的出发点。

今年5月，腾讯副总裁陈菊红在2019腾讯全球数字生态大会上首次提出了ConTech机制。她指出，随着内容的规模化供给高速增长，内容的“规模不经济”现象也日趋明显。有价值的“真金内容”，被埋在了很多沙子里面，导致内容消费从基础体验开始，就面临很大的挑战。面对错漏、假新闻、重复或粗制滥造的内容，腾讯新闻利用ConTech人机协同机制，做了很多有益探索和实践。通过持续运转的内容筛选漏斗，关键内容的数据发现和协同生产，以及一套有利于优质CP成长的机制，让好内容实现了持续稳定的供给和消费。

腾讯新闻的ConTech机制，尤其注重运用于健康知识传播领域。这不仅是因为健康类信息牢牢占据着网民科普需求搜索的大头，更重要的是，健康知识的有效传播可以改变大众对待疾病的态度和行为，提升大众的医学素养，降低疾病的患病率和死亡率。本次论坛上，腾讯新闻运营总经理黄晨霞指出，健康关乎人本，也是老百姓生活品质的基石，生老病死与每一个人息息相关。腾讯新闻提出“ConTech+健康”新实践，利用人机协同高效合作，解决健康传播中的种种问题，践行社会责任，助力健康中国。

做好健康教育是健康传播的一项重点工作

国家卫生健康委宣传司健康促进处处长姜雯则指出，从国家、政府、社会的层面来讲，普及传播健康知识，第一是需要权威科普，第二是推动健康库建设，第三是通过适宜的手段和技术为健康科普精准化插上翅膀。姜雯还介绍了健康促进五大行动纲领和三大核心策略，并强调，“普及健康生活”是《“健康中国2030”规划纲要》的第一重点任务，而健康教育是“普及健康生活”的首要策略。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军就“专业医生眼中的健康教育“做了分享。作为专业医生的他认为，健康教育最重要的是，医院及医护人员要用老百姓和患者听得懂的方式，以患者为中心，本着为患者服务的心态，来跟患者交流，向老百姓宣传健康科普知识。他强调，在新媒体时代，健康传播有了很好的渠道，也取得了实质性的效果，但也不可否认存在一些资讯泛滥，信息良莠不齐的现象。值得庆幸的是，一些有社会担当和责任感的媒体在致力解决问题，医生和患者也在共同努力减少不良信息的干扰。

建设辟谣中台，打造健康传播新风系统

有关健康传播的问题中，对健康知识谣言的治理是重中之重。腾讯网副总编辑李天亮表示，当前资讯泛滥，信息良莠不齐，出现劣币驱逐良币的现象，于是，腾讯新闻较真辟谣平台应运而生，自2015年创办以来，一共生产了3212篇辟谣文章，为3.34亿人次提供了辟谣科普。而如今，在ConTech机制理念引领之下，较真平台再次升级为辟谣中台，利用算法极大地帮助人提高谣言治理效率，为腾讯公司乃至全网谣言治理赋能，致力打造一个信息新风系统，净化网络的资讯环境。这也是腾讯公司“科技向善“愿景和使命的体现。

成立健康传播专家委员会，助力推进健康中国战略

现场，腾讯新闻宣布成立健康传播专家委员会。健康传播专家委员会分为四大模块，分别是深度科普合作、内容专业评审、人机协同顾问以及健知训练营，还将打造与专家共同交流的线下场景，进一步促进健康知识的有效传播。

论坛上，还由腾讯网编委龙兵华发布了2019健康传播趋势报告和优质内容合作伙伴。他强调，内容越优质，在腾讯新闻获得的分发机会就会越多。一方面是因为用户希望得到更优质的内容；另一方面是ConTech机制的结果。人机互动，内容共生，腾讯新闻有严格的内容管理机制和分发机制，可以确保优质的内容在源头上就被发现。

本次论坛腾讯新闻还联合中国医疗自媒体联盟，向数万名医疗健康作者公布“暖医故事”征集活动。腾讯网编委奚流介绍，对许多大夫来说辛苦并不可怕，最重要的是希望患者能够健康生活，同时非常渴望得到应有的尊重和外界的信任。腾讯新闻希望能够搭建起这个桥梁，传播正能量的暖医故事。

此外，腾讯新闻联合国家卫健委宣传司新闻网络处、中国人民大学公共传播研究所发布了2019年度卫生健康传播手册，进一步构建优质内容传播机制，推动健康知识科普。

报告发布人、中国人民大学新闻学院副教授方洁表示，对当下中国用户而言，健康素养和媒介素养是需要培养的，这是摆在我们媒体面前非常严峻的考验。此外，健康报道也是整个社会的风险沟通中非常重要的环节。

圆桌讨论共促健康扶贫与医患和谐

论坛下半场是圆桌讨论。第一个主题是"促进健康传播，推动健康扶贫"，由国家卫生健康委宣传司新闻网络处处长刘哲峰主持。《健康报》总编辑周冰，国家卫生健康委扶贫办副处长白玥，华中科技大学附属同济医院宣传部部长蔡敏，以及北京大学第三医院海淀院区副院长周洪柱参与了讨论。对于“健康扶贫”这个健康中国战略中极为重要的主题，来场嘉宾结合政策规划者、媒体、医院和医生的切身经历，从健康传播等角度提出了有益的建言。

第二个主题是"人文关怀视野下的健康传播与医患和谐"，由中国医疗自媒体联盟联合发起人兼秘书长施琳玲主持。医学纪录片《人间世》总制片人周全，清华大学健康传播研究所副所长苏婧，北京儿童医院宣传中心主任余易安，中国政法大学医药法律与伦理研究中心主任刘鑫教授，四川大学心理学教授、《与病对话》作者胡冰霜参与了讨论。嘉宾们就医患关系这个古老主题，与当前时代结合，从人文关怀等角度作出了精辟的分析和献策。嘉宾在与现场观众进行互动之后，本次“腾讯ConTech论坛?健康传播”也落下了帷幕。

大健康是腾讯ConTech论坛第一个主题。未来ConTech机制还将在还将在大商业、大文娱等内容生态方向发挥重要作用，去芜存菁，释放内容生态力。

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