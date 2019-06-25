睡得好，疼痛少
美国科学家近日研究发现，高质量的睡眠不仅能有效消除疲劳，保持充沛的精力和体力，还可以很好地缓解疼痛。
为明确睡眠与疼痛的关联性，美国加州大学伯克利分校研究小组招募了25名以往无睡眠和疼痛相关障碍的志愿者进行试验。研究人员首先测量参试者的疼痛阈值。他们给参试者的脚部加热，使之感觉发烫，让参试者对其疼痛程度在1~10之间进行评价，测定过程中使用功能性磁共振成像仪器测定参试者的大脑活动。随后，研究人员在参试者睡眠充足或不足的情况下反复进行该试验，多次对疼痛反应做出评估。结果表明，参试者睡眠质量较差时，对疼痛的评价明显较高，他们的大脑在处理疼痛的感觉时，神经系统处于功能失调和紊乱状态。研究人员又在互联网上对230位志愿者进行了一项在线调查。用电子仪器记录参试者每晚的睡眠时间和次日的身体疼痛程度后发现，睡眠质量仅发生了细微变化，身体某些部位的疼痛感就可能有所增加。研究结论发表在《神经科学杂志》上。
研究人员表示，睡眠是健康领域中的一大关键课题，睡眠不足会使慢性疼痛患者症状加重。可以认为，睡眠是管理和缓解疼痛的天然镇痛剂。▲ （宁菁菁）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn