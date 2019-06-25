美国科学家近日研究发现，高质量的睡眠不仅能有效消除疲劳，保持充沛的精力和体力，还可以很好地缓解疼痛。

为明确睡眠与疼痛的关联性，美国加州大学伯克利分校研究小组招募了25名以往无睡眠和疼痛相关障碍的志愿者进行试验。研究人员首先测量参试者的疼痛阈值。他们给参试者的脚部加热，使之感觉发烫，让参试者对其疼痛程度在1~10之间进行评价，测定过程中使用功能性磁共振成像仪器测定参试者的大脑活动。随后，研究人员在参试者睡眠充足或不足的情况下反复进行该试验，多次对疼痛反应做出评估。结果表明，参试者睡眠质量较差时，对疼痛的评价明显较高，他们的大脑在处理疼痛的感觉时，神经系统处于功能失调和紊乱状态。研究人员又在互联网上对230位志愿者进行了一项在线调查。用电子仪器记录参试者每晚的睡眠时间和次日的身体疼痛程度后发现，睡眠质量仅发生了细微变化，身体某些部位的疼痛感就可能有所增加。研究结论发表在《神经科学杂志》上。

研究人员表示，睡眠是健康领域中的一大关键课题，睡眠不足会使慢性疼痛患者症状加重。可以认为，睡眠是管理和缓解疼痛的天然镇痛剂。▲ （宁菁菁）