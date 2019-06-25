给早产儿听音乐促进发育
随着医学技术不断进步，早产儿的存活率有了大幅提升，但一些胎龄过小的早产儿日后出现发育异常的风险还是比较高。瑞士一项新研究发现，听音乐可以促进早产儿大脑发育。
瑞士日内瓦大学医院新生儿重症监护室每年接诊约80名胎龄24~32周的早产儿。其中，大多数宝宝能存活下来，但半数在成长过程中会出现神经发育异常，包括注意力不集中和学习困难。研究团队希望通过音乐疗法改变上述状况，于是，他们将胎龄较小的早产儿分为两组，第一组听专门为他们谱写的乐曲，第二组不听音乐，另有一组足月新生儿作对照组。一段时间后，三组儿童共同接受静息功能磁共振成像，以检测其大脑发育水平。结果显示，第一组早产儿大脑发育程度更接近足月新生儿；第二组大脑不同区域之间的功能配合普遍不如足月儿，其中功能最差的是负责接收信息并理解其意义的区域。此后，研究人员委托瑞士著名作曲家安德列斯?佛伦怀德创作了三首时长为8分钟、适宜用各种乐器演奏的乐曲。结果发现，早产儿对印度吹蛇人使用的乐器“喷吉”最敏感。听到乐声时，特别焦躁的孩子们几乎立马安静下来，被音乐吸引。研究报告发表于最新一期的美国《国家科学院学报》月刊上。
日内瓦大学医院的新生儿学家佩特拉?胡皮教授表示，参与该研究的早产儿中已有孩子到了学龄年纪，下一步，他们将评估这些孩子的认知和社交能力，以弄清音乐对大脑发育的积极作用能否持久。▲
（李昕苒）
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