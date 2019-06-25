治疗痛风药物菲布力正式在中国上市

经过国家药品监督管理总局批准，6月22日原研治疗痛风药物菲布力正式在中国上市。

中华医学会风湿病学分会主任委员、北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授介绍，痛风与高尿酸血症直接相关，人体摄入的食物有一种物质叫嘌呤，这种物质代谢后的废物就是尿酸，尿酸是以尿酸盐的形式从肾脏排出，如果嘌呤代谢出现故障，尿酸就会在体内增多，这些增多的尿酸盐形成结晶体，沉积在关节以及其它组织内，就会引起软骨和滑膜组织发生急性炎症，这就是临床上的痛风。

针对痛风偏爱中年“油腻大叔”的特点，曾小峰解释，痛风与饮食、生活有很大的关系，喝酒、高嘌呤食物、剧烈运动等都是诱发因素，肥胖人群、大口吃肉、贪杯的40岁以上男性，因代谢功能下降，成为痛风高发人群。而女性因为体内的雌激素有助于尿酸的排出，所以到绝经后发病率才会增加。

痛风降尿酸治疗达标率不足四成

根据国家风湿病数据中心（CRDC）中国痛风疾病数据显示，痛风患者治疗4周、12周和24周的随访率依次降低，分别为20.7%、10.8%和3.9%，即能坚持半年随访的痛风患者不足4%。与此同时，痛风患者的降尿酸治疗达标率在用药半年后也仅有38%。

“随着风湿免疫学科的壮大，我国痛风的治疗水平快速提升。相比较85.7%的初诊正确判断率，痛风患者的长期管理依然是临床医生面临三大挑战：如何做好急性发作期的正确处理；如何提高痛风患者的血尿酸持续达标率以及如何提升痛风患者用药依从性。”曾小峰指出，这些挑战的存在除去痛风目前医学还不能根治外，其实与传统抗痛风药物副作用大、剂量不好把握、治疗效果不好有很大的关系。

痛风治疗控血尿酸是关键

痛风与高尿酸血症直接相关，而且长期高尿酸血症还会引起或加重其他多器官损伤，并发肾脏病变(急性尿酸性肾病、慢性尿酸盐肾病、肾石症)、高血糖、血脂紊乱、高血压、冠心病、心功能不全及卒中等。

“因此，痛风治疗，调控好血尿酸水平是关键。”曾小峰教授介绍，尿酸是以尿酸盐的形式从肾脏排出的，很多痛风患者肾功能都存在不同程度的损伤。

痛风患者服药治疗，什么情况下可以停药呢？“临床中不同的症状，对血尿酸值控制要求也不一样，不是疼痛症状消失了就可以自行停药了，痛风是一种慢性病，需要坚持治疗，甚至终身服药，什么时候减量，是否可以停药，得听医生的诊断。”曾小峰提醒广大痛风患者。

安斯泰来制药（中国）有限公司董事长兼总经理滨口洋表示：“菲布力?在中国市场的多渠道上市，是安斯泰中国满足中国痛风患者医疗需求的一个尝试，希望通过增加医疗专业人士和患者对于有效治疗方案的可及性，不断促进中国人民的健康福祉。”